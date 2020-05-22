Парламент "на удаленке": депутат предложил проводить заседания онлайн

Народный избранник считает нужным внести поправки в Регламент законодательного собрания и таким образом обеспечить возможность проведения заседаний в режиме онлайн.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Проект о внесении изменений в законодательную норму член фракции ПДС Серджиу Литвиненко зарегистрировал в пятницу.

Депутат предложил дополнить Регламент высшего законодательного собрания следующим пунктом:

"В случае чрезвычайного положения, констатированного властями, (…) из-за чего физическое присутствие депутатов в зале заседании становится невозможным, заседания постоянного бюро, парламентских комиссий могут проводится посредством видео-конференций в соответствии с регламентом, одобренным постоянным бюро".

Вместе с тем, вопрос о проведении заседаний удаленно предстоит рассматривать постоянному бюро после консультаций с председателями всех парламентских партий.

В пятницу спикер Зинаида Гречаная обязала всех депутатов самоизолироваться до тех пор, пока народные избранники не предоставят негативные результаты тестов на COVID-19. Диагностику парламентарии должны провести за собственный счет.

В четверг у депутата фракции Демпартии Евгения Никифорчука был обнаружен коронавирус. Как сообщил его коллега по партии Думитру Дьяков, у народного избранника не было никаких симптомов, но результаты теста на COVID-19 оказались положительными. После этого все депутаты-демократы приняли решение уйти на самоизолцию.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом достигло в Молдове 6 тысяч 847.

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