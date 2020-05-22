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Овощные ряды.

Мэрия Кишинева разрешила проведение сельскохозяйственных ярмарок

© Sputnik / Евгений Биятов
В Молдове
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11210
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200522/30335364/meriya-razreshila-provedenie-selskokhozyaystvennykh-yarmarok-.html

Столичным претурам предстоит определить места для размещения временных рынков, которые будут действовать на основе авторизаций, выданных кишиневской администрацией.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Сельскохозяйственные ярмарки будут открыты до конца осени. Об этом сообщил глава столичной администрации Ион Чебан.

Город Кишинев на самоизоляции
© Photo : Miroslav Rotari.
Мэрия Кишинева рассмотрит предложения работников Центрального рынка

Претурам столичных секторов предстоит определить места, где сельхозпроизводители из прилегающих к муниципию городов и сёл смогут продавать свою продукцию. Соблюдение мер по предотвращению распространения вируса COVID-19 будет обязательным.

Торговля будет осуществляться вплоть до 30 ноября на основании действующих разрешений, выданных претурами, и соответствующих сопроводительных документов.

Также в местах торговли будут обеспечены надлежащие санитарные условия.

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