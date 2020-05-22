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Стройка на месте Алешинского рынка.

Президент поддержал идеи столичного мэра по защите наследия муниципия

© Sputnik
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200522/30335821/Prezident-podderzhal-idei-stolichnogo-mera-po-zaschite-naslediya-munitsipiya.html

Глава государства и руководитель столичной администрации обсудили актуальные вопросы, в том числе касающиеся упорядочения в процессе развития городской инфраструктуры.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Президент Игорь Додон поддержал инициативу примара Иона Чебана о запрете строительства по периметру "зеленых зон". Об этом глава государства написал в соцсетях.

Ион Чебан
© Sputnik / Victor Iovv
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"Провел сегодня рабочую встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном. В ходе беседы затронули множество вопросов, связанных с функционированием столичного региона, особенно в результате отмены многих ограничений, введенных в период чрезвычайного положения", - отметил Додон.

Столичный градоначальник заверил главу государства в том, что совместно с муниципальными службами был проведен анализ и приняты меры, которые могут способствовать минимизации риска инфицирования COVID-19, а также позволить экономическим агентам вернуться к нормальному режиму работы.

Вместе с тем, Додон поддержал ряд предложений главы столичной администрации.

Они касаются законодательного разграничения всех участков с зелеными насаждениями, запрета строек по периметру парков и скверов, передачи земельных участков в аренду исключительно путем проведения публичных тендеров, а также других необходимых мер по защите и развитию муниципального наследия.

В итоге, глава государства подчеркнул свою готовность поддерживать и продвигать подобные законодательные инициативы.

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