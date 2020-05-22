Президент поддержал идеи столичного мэра по защите наследия муниципия

Глава государства и руководитель столичной администрации обсудили актуальные вопросы, в том числе касающиеся упорядочения в процессе развития городской инфраструктуры.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Президент Игорь Додон поддержал инициативу примара Иона Чебана о запрете строительства по периметру "зеленых зон". Об этом глава государства написал в соцсетях.

"Провел сегодня рабочую встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном. В ходе беседы затронули множество вопросов, связанных с функционированием столичного региона, особенно в результате отмены многих ограничений, введенных в период чрезвычайного положения", - отметил Додон.

Столичный градоначальник заверил главу государства в том, что совместно с муниципальными службами был проведен анализ и приняты меры, которые могут способствовать минимизации риска инфицирования COVID-19, а также позволить экономическим агентам вернуться к нормальному режиму работы.

Вместе с тем, Додон поддержал ряд предложений главы столичной администрации.

Они касаются законодательного разграничения всех участков с зелеными насаждениями, запрета строек по периметру парков и скверов, передачи земельных участков в аренду исключительно путем проведения публичных тендеров, а также других необходимых мер по защите и развитию муниципального наследия.

В итоге, глава государства подчеркнул свою готовность поддерживать и продвигать подобные законодательные инициативы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova