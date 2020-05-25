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Служба 112

Обращения в Службу "112": десять из ста - о нарушении эпидемиологических норм

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1170)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200525/30350752/obrascheniya-v-112-desyat-iz-sta-byli-o-narushenii-epidemiologicheskikh-norm.html

Люди нередко обращаются в Службу "112" для вызова полиции в связи с нарушением эпидемиологических норм. Также в период пандемии всем звонящим задают ряд специфических вопросов.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Примерно десять из ста обращений в Единую службу спасения "112" касаются нарушений эпидемиологических норм. Об этом заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова пресс-секретарь службы "112" Анна Карпович.

По ее словам, только в апреле операторы приняли более двух тысяч подобных вызовов, где люди просили вмешательства полиции в связи с несоблюдением эпидемиологических норм.

"Звонящие сообщали о людях, вернувшихся из-за границы или о тех, кто не соблюдал карантин. Подобную информацию тщательно проверяли, лишь потом экипажи полиции направлялись на место вызова", - объяснила Карпович.

Служба "112": в каких случаях стоит обращаться за помощью>>>

Оператор службы 112.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Собеседница уточнила, что все же чаще люди обращаются за медицинской помощью.

Как рассказала Карпович, в период чрезвычайного положения всем звонящим задавали ряд вопросов об их самочувствии, пытаясь сразу выяснить, есть ли у человека симптомы COVID-19. В первую очередь спрашивали, не был ли звонящий за границей недавно, не контактировал ли с кем-то из приезжих.

"Примерно 70% вызовов все же были с просьбой об оказании медпомощи. Чаще всего обращались из-за повышенного давления, респираторных заболеваний, проблем с пищеварительным трактом и по причине болей в спине. Вопросы, задаваемые во время ЧП, решили оставить и сейчас", - пояснила собеседница.

Отметим, что в случае ложного вызова специалистов человека могут оштрафовать на сумму до трех тысяч леев.

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