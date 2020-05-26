Кризис впереди: что ждет экономику Молдовы после коронавируса

Как отразится пандемия коронавируса на экономике Молдовы, какие меры может предпринять государство для минимизации последствий, и что ждет население республики, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik, Анна Горбан. Эксперты предрекают: из-за пандемии коронавируса 2020-й год станет худшим для мировой экономики за последние 100 лет. Республика Молдова переживает кризис в условиях политической нестабильности, острого дефицита ресурсов и ухудшения климатических условий. Ситуацию может усугубить вторая волна пандемии осенью этого года, в реальности которой не сомневаются многие специалисты.

Бедность не порок?

Блокада экономической активности и ограничения на передвижение во время пандемии сделали население Молдовы еще более бедным. Согласно данным опроса, проведенного компанией IData, с момента начала эпидемии почти у 30% граждан республики значительно снизились доходы, а у каждого второго денежных запасов не хватит и на месяц.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал, что больше всего пострадали самозанятые граждане, которых в Молдове около 70 тысяч.

"Это не только обладатели патентов, но и все те, кто продает на рынках, улицах, мелкие сельхозпроизводители и т.д. В условиях закрытия рынков они лишились доходов", – отметил эксперт.

Во время кризиса уменьшились и денежные переводы из-за рубежа. Согласно данным Нацбанка, объем денежных переводов в Молдову в апреле 2020 года сократился на 11,5% по сравнению с апрелем 2019-го. По предварительным прогнозам INCE, поступление денег от трудовых мигрантов в текущем году может упасть примерно на 40%. Между тем переводы от гастарбайтеров являются важным источником дохода для населения страны, особенно в сельской местности.

В условиях значительного дефицита бюджета власти не могут стимулировать потребление единовременными пособиями, которые остаются на уровне символических выплат. Виктория Фалэ, научный сотрудник INCE, пояснила: "Самый эффективный метод помочь населению – поддержать предпринимательский сектор и тем самым сохранить рабочие места. Так государство решает сразу две проблемы: помогает и бизнесу, и людям".

Бизнес: как ему помочь?

Ограничительные меры в той или иной степени ударили по всем отраслям молдавской экономики. Эксперт Роман Киркэ отметил, что больше всего пострадали сектор HoReCa (отели, рестораны, кафе), транспорт, туризм, фитнес-клубы и прочие представители сферы услуг. В условиях пандемии фиксируется определенный рост в сфере продовольствия (на 25-30%).

Перед молдавскими властями встала непростая задача: найти компромисс между сохранением карантинных мер и необходимостью стимулировать экономику. Государство приняло ряд решений для смягчения удара по предпринимателям: отсрочка налоговых платежей, возмещение НДС, покрытие государством процентов по кредитам, субвенции по зарплатным налогам, замораживание финансового контроля и др.

Тем не менее, данные меры могут помочь лишь отчасти: в результате карантинных ограничений и снижения спроса некоторые отечественные предприятия уже находятся на пороге банкротства. Вячеслав Кунев, президент ассоциации IT компаний, член Экономического совета при президенте Республики Молдова уверен, что не менее 15% ресторанов больше не откроются.

"Рынок сжался так, что им там места не будет, они не выдержали эти два месяца", – пояснил эксперт.

Кунев ратует за то, чтобы рассматривать помощь в рамках отдельных отраслей и направлений, по возможности выделяя финансовую поддержку в виде субсидий, особенно для сельского хозяйства. Примером подобной адресной меры может быть решение, принятое по туристической отрасли, – отсрочка возврата платежей до конца 2021 года.

Ситуацию в предпринимательском секторе также осложняет резкое изменение потребительского поведения. Люди боятся тратить деньги, они просто не знают, что будет завтра.

Кунев считает, что в этих условиях государству необходимо стимулировать потребление, по крайней мере, местной продукции. "Подобной мерой может стать масштабная национальная программа по типу "Покупай молдавское" для поддержания отечественного производителя. Виноделы, например, запустили инициативу Vinul Meu – людей призывают покупать молдавские вина и тем самым поддержать наше виноделие", – добавил эксперт.

Пора в онлайн

Еще одной важной мерой поддержки бизнеса в условиях возможной второй волны пандемии должен стать переход на электронную коммерцию всех видов бизнеса, для которых это принципиально возможно. По данным Всемирного Банка, сегодня в Молдове лишь половина компаний располагают собственным сайтом или страницей в социальных сетях.

Кунев ратует за то, чтобы государство предоставило компаниям грантовые программы на создание интернет-магазинов, а также сократило комиссионные расходы, связанные с оплатой в онлайне.

"Сейчас они доходят до 3% – это очень много, и это не позволяет многим видам бизнеса продавать в онлайне, плюс сложная процедура подключения", – уточнил специалист.

О сельском хозяйстве замолвите слово…

В условиях пандемии и засухи появляются предпосылки для серьезного кризиса и в аграрном секторе. Экономист Сергей Унгуряну считает, что выживут в основном крупные хозяйства (площадью более 1000 гектаров). И здесь, опять же, основная надежда на государство. "Необходимо напрямую субсидировать сельское хозяйство: давать не столько кредиты, сколько гранты", – добавил эксперт.

Что касается возможного дефицита зерновых, по мнению Вячеслава Ионицэ, реальных угроз для продовольственной безопасности нет. Даже если в результате зимне-весенней засухи стране не хватит собственных запасов зерна, его всегда можно импортировать.

"Запретить экспорт пшеницы – это все равно, что нанести по фермерам, переживающим не лучшие времена, последний удар. Заставлять сельхозпроизводителя продавать на внутреннем рынке, когда он может продавать за границу по более выгодной цене – просто преступление", – подчеркнул экономист.

Также, по мнению экс-вице-премьера Молдовы Александра Муравского, необходимы конкретные механизмы по субсидированию или стимулированию экспорта плодоовощной и винодельческой продукции.

"Например, Узбекистан сейчас принял решение о том, что правительство будет компенсировать экспортерам сельхозпродукции 50% всех затрат на транспортные перевозки. Это пример конкретной меры в этом отношении", – пояснил эксперт.

Безработица и гастарбайтеры. Лучше дома?

По многим прогнозам, мир ждет массовая безработица, в том числе и на крупных рынках. Не обойдет эта ситуация и Молдову, где из-за карантинных мер очень многие граждане остались без работы. Кроме того, с момента начала кризиса в страну вернулись десятки тысяч гастарбайтеров (по некоторым экспертным оценкам, до 200 тысяч).

На днях премьер-министр Ион Кику сообщил, что власти ожидают дальнейшего роста числа официальных безработных в республике по крайней мере в три раза. Правительство объявило о решении выделить дополнительные деньги на пособия по безработице: сумма увеличилась с 32 до 100 миллионов леев.

Экономист, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь считает, что в условиях растущей незанятости в сфере труда люди будут цепляться за любую вакансию. Но особенно сложно будет тем, кто рассчитывает вернуться на заработки в Европу, ведь в ряде стран ЕС сохраняются ограничительные меры. Помимо прочего там тоже растет безработица и высвобождается рабочая сила.

По мнению Вячеслава Кунева, вернувшиеся на родину мигранты вполне могут остаться в республике, если государство создаст максимально комфортные условия для запуска бизнеса в Молдове.

"Это очень мобильные, активные и инновационные люди. Нужно убрать любые возможные бюрократические проблемы, комиссии и оплаты, связанные с открытием собственного дела, продумать другие меры стимулирования. Конечно, это нетривиальная задача. Но об этом нужно думать, и должен быть серьезный диалог", – отметил специалист.

Что будет с ценами и леем?

Эксперты считают, что в условиях нынешнего кризиса нет реальных предпосылок ни для роста цен, ни для резкой девальвации лея. По мнению Киркэ, общее падение спроса и уровня инфляции (предположительно на 3,5% до конца года) положительно повлияют на стабильность национальной валюты.

"Я не вижу серьезных причин для сколь-либо значимого падения курса лея. Он переоценен, и его небольшая девальвация в пределах 1-2% может иметь положительные эффекты, в том числе для продвижения экспорта", – пояснил эксперт.

Киркэ добавил, что небольшие колебания цен возможны, но даже в условиях засухи подорожание хлебобулочной продукции маловероятно.

"Мы живем в условиях открытого рынка и можем восполнить любой дефицит импортной продукцией. Тем более, что на фоне трендовой инфляции в этом году мы скорее будем наблюдать общее падение цен, а не их рост", – отметил экономист.

Еще одна хорошая новость: снижение мировых цен на энергоресурсы из-за удешевления нефти может создать в Молдове предпосылки для удешевления газа, электричества и топлива. Между тем специалист по энергетике Виктор Парликов считает, что здесь нет поводов для особого оптимизма.

Вернуться к "нормальной жизни"

"Не стоит переоценивать роль этого фактора для конечного потребителя. Снижение цен в мире снизит нагрузку на валютные выплаты за рубеж для покрытия импорта, но нужно понимать, что это не генерирует внутренних доходов, тем более в ситуации, когда нас ждет сокращение валютных поступлений из-за рубежа в результате сокращения экспорта и переводов мигрантов", – уточнил эксперт.

Как быстро Молдова сможет оправиться от удара, нанесенного пандемией? Экономист Галина Шеларь считает, что темпы регенерации молдавской экономики будут зависеть от скорости восстановления внешних партнеров и, особенно, соседних стран, а также транспортной логистики.

Ионицэ, в свою очередь, подчеркнул, что в среднем экономические кризисы в Молдове длятся от 9 месяцев до полутора лет.

"Я думаю, этот кризис будет очень глубоким, но непродолжительным. Мы сможем восстановиться довольно быстро, другое дело, что не все предприятия его переживут", – добавил эксперт.

По мнению Киркэ, даже если осенью страну накроет вторая волна пандемии, к концу года в экономике возобладают восстановительные процессы, которые укрепятся в 2021 году. А пока дело за "малым": пережить шторм с минимальными потерями.

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