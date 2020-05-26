Фракция ПСРМ официально пополнилась еще одним депутатом

Конституционный суд утвердил мандат социалиста Николая Паскару. Место в парламенте оказалось вакантным после того, как член фракции ПСРМ Олег Тетеря отказался от депутатских полномочий.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Конституционный суд во вторник утвердил мандат нового депутата. Им стал представитель Партии социалистов Николай Паскару. Возражений против утверждения мандата не возникло ни у кого.

"Это - честь для меня быть вовлеченным в деятельность парламента Молдовы. Я думаю, это будет продуктивная работа", - заявил Паскару во время заседания КС.

Член фракции ПСРМ Олег Тетеря сложил мандат народного избранника в середине мая. Он с 2019 года представлял в парламенте Партию социалистов.

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