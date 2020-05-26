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Высший совет магистратуры.

ВСМ возглавил судья Апелляционной палаты

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200526/30368036/vsm-vozglavil-sudya-apellyatsionnoy-palaty.html

Служитель Фемиды был введен в состав "пятнадцати" в соответствии с недавними поправками к Закону о Высшем совете магистратуры.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Судья Апелляционной палаты  Анатолий Пахопол кооптирован в состав ВСМ, а затем назначен на должность и.о. председателя совета по праву возрастного старшинства. Соответствующее решение было принято во вторник.

Высший совет магистратуры
© Sputnik / Miroslav Rotari
Высший совет магистратуры ждут очередные изменения

Продвижение стало возможным в соответствии с поправками к Закону о Высшем совете магистратуры, которые предусматривают, что до назначения новых действительных членов структуры вакантные должности могут занимать кандидаты на эту должность.      

После отставки по собственной инициативе судьи Александра Георгиеш, его место было занято коллегой Луизой Гафтон. Она же и была избрана на должность и.о. председателя Совета. 

Ранее, 9 августа, 2019 года Анатол Пахопол подал в ВСМ заявление об отставке с поста кандидата в члены структуры, которое не было утверждено до сих пор. В итоге во вторник он возглавил Высший совет магистратуры.

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