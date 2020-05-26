18:56 26 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.73
  • RUB0.25
  • RON3.99
  • UAH0.66
Поиск
Тест на выявление COVID-19.

Минздрав: подтверждены 158 новых случаев инфицирования COVID-19

© AFP 2020 / ANDREW MILLIGAN
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1194)
356 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200526/30368837/minzdrav-podtverzhdeny-158-novykh-sluchayev-infitsirovaniya-covid-19.html

Общее количество зараженных коронавирусом достигло на данный момент в Республике Молдова 7 тысяч 305.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 158 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения во вторник. 

В Минздраве сообщили, что за последние сутки были проведены тысяча 118 тестов, из них повторные - 285. Общее количество тестов проведенных за период пандемии составило 48 тысяч 154.

По данным ведомства, всего во вторник были выявлены 158 случаев инфицирования COVID-19. Больше всего в Кишиневе - 67. Вместе с тем, были зафиксированы 19 случаев заражения среди медперсонала.

Среди пациентов - 256 тяжелых (из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ).

Во вторник, в министерстве здравоохранения подтвердили еще 6 смертей от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее число летальных исходов составило 267.

Вместе с тем, 26 мая выздоровели еще 82 пациента. В общей сложности за период пандемии от COVID-19 излечились 3 тысячи 884 человека. 

Всего в Молдове лабораторным путем подтверждены 7 тысяч 305 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Из них активных случаев заболевания - 3 тысячи 154.  

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1194)

По теме

В России назвали дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса
Кризис впереди: что ждет экономику Молдовы после коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин.
Ослабление карантинного режима в Греции
Серьезный пожар на территории Moldexpo: как это было
Серьезный пожар на территории Moldexpo: как это было - видео
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться