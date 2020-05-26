Минздрав: подтверждены 158 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество зараженных коронавирусом достигло на данный момент в Республике Молдова 7 тысяч 305.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 158 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения во вторник.

В Минздраве сообщили, что за последние сутки были проведены тысяча 118 тестов, из них повторные - 285. Общее количество тестов проведенных за период пандемии составило 48 тысяч 154.

По данным ведомства, всего во вторник были выявлены 158 случаев инфицирования COVID-19. Больше всего в Кишиневе - 67. Вместе с тем, были зафиксированы 19 случаев заражения среди медперсонала.

Среди пациентов - 256 тяжелых (из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ).

Во вторник, в министерстве здравоохранения подтвердили еще 6 смертей от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее число летальных исходов составило 267.

Вместе с тем, 26 мая выздоровели еще 82 пациента. В общей сложности за период пандемии от COVID-19 излечились 3 тысячи 884 человека.

Всего в Молдове лабораторным путем подтверждены 7 тысяч 305 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Из них активных случаев заболевания - 3 тысячи 154.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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