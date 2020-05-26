Президент Молдовы примет участие в параде Победы в Москве

Игорь Додон принял приглашение российской стороны на участие в торжествах, посвященных Дню Победы в ВОВ.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон примет участие в параде Победы, который состоится 24 июня. Соответствующую информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь президента Кармена Стерпу.

"Да, он поедет на парад Победы", - сообщила Стерпу.

В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Президент РФ Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня , а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

О готовности совершить официальный визит в Россию на 9 мая президент Молдовы сообщил еще в декабре 2019 года. До этого Додон принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в России, в 2017 году.

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