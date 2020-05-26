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В Молдове от осложнений, вызванных COVID-19, скончался хирург

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1195)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200526/30371743/v-moldove-ot-oslozhneniy-vyzvannykh-covid-19-skonchalsya-khirurg.html

Общее количество летальных исходов от осложнений, связанных с коронавирусом, достигло в республике 268.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. От коронавирусной инфекции скончался 66-летниий хирург отделения септической хирургии столичной клинической больницы "Святой Троицы" Стелиан Кандиба, сообщили в Минздраве.

Пациент был госпитализирован неделей ранее, 18 мая. 

"Медицинская система потеряла специалиста, который посвятил 30 лет жизни сложнейшей области в медицине - хирургии. Он с большой ответственностью подходил к лечению людей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - сообщили в ведомстве. 

Тест на выявление COVID-19.
© AFP 2020 / ANDREW MILLIGAN
Минздрав: подтверждены 158 новых случаев инфицирования COVID-19
Там добавили, что от осложнений, связанных с коронавирусом, всего скончались 15 медработников. 

К вечеру вторника были зафиксированы еще 158 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество инфицированных достигло в Молдове 7 тысяч 305. Из них активных случаев заболевания - 3 тысячи 154.

В общем по состоянию на 26 мая, в Молдове выздоровели 3 тысячи 884 человека, а скончались от осложнений, связанных с COVID-19, 268 пациентов.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1195)

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