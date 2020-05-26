В Молдове от осложнений, вызванных COVID-19, скончался хирург

Общее количество летальных исходов от осложнений, связанных с коронавирусом, достигло в республике 268.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. От коронавирусной инфекции скончался 66-летниий хирург отделения септической хирургии столичной клинической больницы "Святой Троицы" Стелиан Кандиба, сообщили в Минздраве.

Пациент был госпитализирован неделей ранее, 18 мая.

"Медицинская система потеряла специалиста, который посвятил 30 лет жизни сложнейшей области в медицине - хирургии. Он с большой ответственностью подходил к лечению людей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что от осложнений, связанных с коронавирусом, всего скончались 15 медработников.

К вечеру вторника были зафиксированы еще 158 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество инфицированных достигло в Молдове 7 тысяч 305. Из них активных случаев заболевания - 3 тысячи 154.

В общем по состоянию на 26 мая, в Молдове выздоровели 3 тысячи 884 человека, а скончались от осложнений, связанных с COVID-19, 268 пациентов.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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