Курс валют на среду: доллар несколько потеряет в весе

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 27 мая.

Согласно расчетам центрального финансового регулятора, молдавский лей несущественно отступит перед большинством валют.

Это, однако, не коснется доллара: он подешевеет на один бан и будет стоить 17.7179 лея.

Евро, напротив, прибавит 8 банов и установится на отметке в 19.4073 лея.

На один бан подорожает румынский лей. Он будет стоить 4.0066 в пересчете на молдавскую национальную валюту.

Такая же динамика будет характерна для российского рубля. Он несущественно поднимется в цене - до 0.2497 лея.

Подешевеет и украинская национальная валюта, хоть и несущественно. В среду гривна будет эквивалентна 0.6577 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova