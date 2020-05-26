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Курс валют на среду: доллар несколько потеряет в весе

© AP Photo / LM Otero
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200526/30372644/kurs-valyut-na-sredu-dollar-neskolko-poteryaet-v-vese.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 27 мая.

Согласно расчетам центрального финансового регулятора, молдавский лей несущественно отступит перед большинством валют.

Это, однако, не коснется доллара: он подешевеет на один бан и будет стоить 17.7179 лея.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Евро, напротив, прибавит 8 банов и установится на отметке в 19.4073 лея.

На один бан подорожает румынский лей. Он будет стоить 4.0066 в пересчете на молдавскую национальную валюту.

Такая же динамика будет характерна для российского рубля. Он несущественно поднимется в цене - до 0.2497 лея.

Подешевеет и украинская национальная валюта, хоть и несущественно. В среду гривна будет эквивалентна 0.6577 лея.  

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