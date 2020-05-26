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Охранник проверяет пассажиров на вокзале в Милане после этапного завершения карантина в Италии.

Италия продлевает срок временного пребывания для граждан Молдовы

© AP Photo / Luca Bruno
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200526/30372855/italiya-prodlit-vid-na-zhitelstvo-grazhdanam-moldovy.html

Мера будет распространятся на лица, чье законное разрешение находиться на территории страны истекает в период с 31 января до 31 июля.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Власти Италии приняли решение в пользу граждан Молдовы, пребывающих в ее границах.

Как сообщили в молдавской дипмиссии, для тех, у кого срок временного нахождения истекает в период от 31 января до 31 июля, он будет продлен до 30 августа текущего года.

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Наши соотечественники, въехавшие на итальянскую территорию на основе биометрических паспортов и не успевшие вернутся на родину из-за ограничительных мер, могут остаться в стране на законных основаниях.

"Нет необходимости в каких-либо дополнительных формальностях. Однако, они обязаны выехать за пределы Италии после аннулирования ограничительных мер", - сообщили в нашем посольстве.

За дополнительной информацией, граждане Молдовы могут обратится в министерство внутренних дел Италии по номеру +39 0646530891 или по электронной почте: direcentimm@intemo.it.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1197)

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