Стояногло рассказал, на каком этапе находится расследование кражи миллиарда

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло рассказал, на каком этапе находится расследование банковского мошенничества, и сколько следственных групп работают над соответствующим уголовным делом.
Как отметил он в эфире одного из частных телеканалов, до его назначения на нынешнюю должность скандальное дело расследовали всего 10 прокуроров. И это в условиях, когда объем работ был колоссален. В результате, дополнительно были сформированы еще три следственные группы.
"Банковское мошенничество показало насколько были захвачены государственные институты, ведь ни один из них не отреагировал. За все это время сотрудники НБМ не были заслушаны. Сейчас мы собрали доказательства, которые подтверждают, что многие руководители НБМ не предприняли ничего, чтобы отслеживать ситуацию в банковском секторе в целом", - заявил Стояногло.
Вместе с тем глава генеральной прокуратуры отметил, что уголовное дело охватывает период с 2009 года и хронологически разбито на несколько временных этапов.
В итоге глава генеральной прокуратуры сообщил, что к настоящему моменту сложно сказать, когда завершится расследование, поскольку многие сопутствующие уголовные дела буду направлены на пересмотр, так как во время следствия вскрылись новые факты и обстоятельства.
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