Стояногло рассказал, на каком этапе находится расследование кражи миллиарда

Генеральная прокуратура изменила подход к следствию, а само уголовное дело охватывает временной период с 2009 года.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло рассказал, на каком этапе находится расследование банковского мошенничества, и сколько следственных групп работают над соответствующим уголовным делом.

Как отметил он в эфире одного из частных телеканалов, до его назначения на нынешнюю должность скандальное дело расследовали всего 10 прокуроров. И это в условиях, когда объем работ был колоссален. В результате, дополнительно были сформированы еще три следственные группы.

При этом глава ведомства добавил, что Нацбанк сыграл ключевую роль в этой криминальной эпопее.

"Банковское мошенничество показало насколько были захвачены государственные институты, ведь ни один из них не отреагировал. За все это время сотрудники НБМ не были заслушаны. Сейчас мы собрали доказательства, которые подтверждают, что многие руководители НБМ не предприняли ничего, чтобы отслеживать ситуацию в банковском секторе в целом", - заявил Стояногло.

Вместе с тем глава генеральной прокуратуры отметил, что уголовное дело охватывает период с 2009 года и хронологически разбито на несколько временных этапов.

"Первый этап - это период Гачкевича (экс-председатель Banca de Economii). Тогда были выделены кредиты на общую сумму в 100 миллионов долларов, которые так и не были возвращены. Второй период охватывает 2014 год, когда был продан контрольный пакет акций Banca de Economii. Апогей наступил в ноябре 2014 года, когда были выданы займы общей суммой в 13 миллиардов леев", - добавил он.

В итоге глава генеральной прокуратуры сообщил, что к настоящему моменту сложно сказать, когда завершится расследование, поскольку многие сопутствующие уголовные дела буду направлены на пересмотр, так как во время следствия вскрылись новые факты и обстоятельства.

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