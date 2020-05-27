В Молдове предложили пересмотреть механизм сокращения сроков заключенным

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Кабинет министров разработал новый проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. Они касаются пересмотра сроков заключения в пенитенциарных заведениях.

Ранее действие этой нормы было прекращено в связи с опасениями, что она может негативно отразиться на институте исполнения наказаний.

Таким образом, статью, предусматривающую сокращение срока заключения, авторы законопроекта предлагают изложить в следующей редакции:

"В случае установления нарушения прав в отношении условий содержания, гарантированных статьей 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в свете юриспруденции Европейского суда по правам человека, сокращение наказания рассчитывается следующим образом: от 1 до 2 дней сокращения за 10 дней содержания в ненадлежащих условиях в совокупности".

Ранее эта норма предусматривала, что один день предварительного ареста был равен двум дням тюремного заключения. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что в текущей форме механизма срок сокращения заключения значительно варьируется в зависимости от процессуального статуса заключенного. Иными словами, заключенные, которые содержались под предварительным арестом, находились в привилегированном положении: они могли рассчитывать на большую долю сокращения заключения, нежели осужденные.

"Нет никаких разумных причин для этой разницы. Особенно, когда фактические тюремные условия идентичны, а разниться только юридический статус лица", - гласит текст пояснительной записки.

Осужденные могут рассчитывать и на денежную компенсацию. Но в том случае, если условия заключения противоречили положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод. При этих выявленных нарушениях, отбывающие наказания могут рассчитывать на возмещение до двух условных единиц за каждый день заключения.

Кроме того, норма предусматривает, что государство будет обязано им возместить и сопутствующие расходы в зависимости от тяжести последствий, возникших в связи с несоответствующими условиями.

Мораторий на действие компенсационного механизма был введен в марте текущего года. Депутаты приняли решение ограничить норму в связи с ее неправильным внедрением. Тогда, авторы законопроекта о приостановлении инструмента указывали, что форма, в которой он существовал к тому моменту, могла извратить суть института исполнения наказания, а также процесса ресоциализации заключенных.

По данным Минюста, со дня вступления в силу компенсационного механизма – 1 января 2019 года – в суд были поданы свыше пяти тысяч заявлений. Около полутора тысяч из них были удовлетворены. Ранее благодаря этому механизму из тюрьмы раньше срока вышел бывший премьер Владимир Филат.

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