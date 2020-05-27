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Пожар на территории Moldexpo

Следователи прорабатывают две версии пожара на Moldexpo

© Sputnik / Cătălina Cernei
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200527/30377710/vlasti-prorabatyvayut-dve-versii-pozhara-na-moldexpo.html

Пожар могли спровоцировать короткое замыкание или несоблюдение техники безопасности при работе с открытым огнем.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям рассматривают две причины возникновения пожара на Moldexpo, сообщили в пресс-службе ведомства.

Серьезный пожар на территории Moldexpo: как это было
© Sputnik / Vladimir Polusatov / ГИЧС МВД
Серьезный пожар на территории Moldexpo: как это было - видео

По предварительным данным экспериментальной противопожарной лаборатории, причиной пожара могло послужить короткое замыкание. Вторая гипотеза - несоблюдение техники безопасности при работе с открытым огнем. 

"Окончательные выводы экспериментальная противопожарная лаборатория внесет в заключение в течение 10 дней", - сообщили в инспекторате.

Во вторник в здании, расположенном на территории Moldexpo, вспыхнул крупный пожар, пострадали около 600 квадратных метров крыши и внутренних помещений здания. Пламя тушили 12 единиц пожарной техники и 60 пожарных.

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