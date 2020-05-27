Генпрокуратура проводит проверку видео с участием Додона

Начало уголовного преследования было инициировано на основе доноса, направленного в Генпрокуратуру депутатом Юрие Реницэ, а также председателем Платформы "ДА" Андреем Нэстасе, сообщили в ведомстве.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело на основании опубликованной депутатом фракции "Платформа Достоинство и правда" Юрием Реницэ видеозаписи с участием президента страны. Следствие проверит, существует ли в действиях участников видео состав преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основе доносов, направленных депутатом Юрие Реницэ и лидером Платформы "ДА" Андреем Нэстасе, Генпрокуратура инициировала уголовное преследование", - отметили в пресс-службе.

В процессе начального этапа уголовного дела прокуроры должны изучить все обстоятельства, запечатлённые на видео, в котором президент Игорь Додон получил пакет, где якобы находились деньги. В ведомстве сообщили, что прокурорам предстоит выяснить, есть ли в действиях участников видео состав преступления.

В середине мая депутат Платформы "ДА" Юрие Реницэ опубликовал ролик, на котором запечатлен момент передачи пакета Додону. Видео предположительно было снято в 2019 году.

В ответ глава государства обвинил народного избранника в публикации поддельного материала и манипуляциях.

"Сегодня мы стали свидетелями новой серии все того же манипулятивного сюжета по демонстрации смонтированных кадров, которые были показаны еще в июне прошлого года. Единственная новизна сейчас – это связь между унионистом Реницэ и Плахотнюком, который использует первого, как политический и манипулятивный инструмент, "сливая" ему обработанные кадры. Стало ясно, что Реницэ был агентом влияния, внедренным в блок ACUM и ударившим в первую очередь по целостности самого блока, а теперь оказывающим другие "услуги" олигархам",- отметил Додон

В итоге президент потребовал от генеральной прокуратуры провести полную проверку обстоятельств произошедшего и привлечь к ответственности лиц, "стоящих за этими фэйками".

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