Досрочные выборы президента и парламента в один день: что ответит КС

Депутат ПДС Сержиу Литвиненко намерен выяснить, распространяется ли запрет на роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата главы государства, если президент уходит в отставку.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Народный избранник от ПДС Серджиу Литвиненко обратился в среду с запросом в Конституционный суд, в котором запросил объяснить, возможно ли одновременное проведение досрочных выборов президента и парламента в последние шесть месяцев мандата главы государства в случае его отставки.

В обращении депутат указал, что при отставке первого должностного лица конституционное ограничение на роспуск парламента перестает действовать. Поскольку мандат, который обуславливает этот запрет, фактически становится исчерпанным. В этих условиях полномочия президента переходят спикеру главного законодательного органа страны.

"Из этого тезиса следует, что с тех пор, как ограничение упраздняется, в случае появления обстоятельств для роспуска парламента, депутатский корпус должен быть отправлен в отставку", - считает Литвиненко.

Более того, народный избранник отмечает, что в этом случае указ о роспуске законодательного органа может подписать спикер, который в этих обстоятельствах выполняет роль главы государства.

В этом смысле Литвиненко просит Конституционный суд разъяснить, возможна ли при таких условиях одновременная организация досрочных выборов президента и парламента, а также - какой должна быть последовательность инициирования избирательных процессов, чтобы они могли состояться в один день.

В поддержку своего тезиса народный избранник подчеркнул, что органы публичной власти, наделенные правом утверждать дату выборов, обладают определенным временным периодом, который позволяет согласованное инициирование электоральных процедур.

Закон предусматривает, что в случае президентских выборов день голосования назначается не ранее, чем за 60 дней до его проведения, и в течение 2 месяцев после констатации вакантности должности. А в случае парламентских - дата назначается за 60 дней до проведения выборов и не позднее, чем через 3 месяца после роспуска главного законодательного органа страны.

"Это, в принципе, делает возможным с практической точки зрения координацию действий таким образом, чтобы провести выборы в один день", - пишет автор запроса.

Ранее в Конституционный суд обратился и депутат Василе Боля. Он запросил КС разъяснить, возможен ли роспуск парламента в последние полгода мандата президента и, в следствии этого, одновременное проведение досрочных выборов в главный законодательный орган страны и выборов главы государства.

Аргументируя заявление, социалист отметил, что, в соответствии с практиками Конституционного суда, запрет на роспуск парламента в последние полгода мандата главы государства действует наряду с остальными конституционными положениями в качестве механизма уравновешивания ветвей власти.

Однако при текущей политической конъюнктуре, продолжил Боля, ограничительный механизм может, напротив, сработать в качестве катализатора кризиса. По его словам, отсрочка роспуска парламента в условиях, когда отставка депутатского корпуса является очевидной, лишена всякого смысла.

"Откладывание роспуска парламента, в условиях, когда он больше не вправе формировать кабинет министров, приведет к усугублению институционального кризиса", - считает автор запроса.

Актуальность запросов

С недавних пор в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого политического туризма. Если за утверждение правительства Иона Кику в ноябре 2019 года проголосовали 62 депутата - демократы и социалисты, то к настоящему моменту кабинет министров пользуется поддержкой 52 народных избранников.

В случае, если оппозиционные фракции наберут в совокупности 51 мандат, а сейчас их 49, тогда они смогут отправить в отставку правительство Кику. В этих обстоятельствах им предстоит сформировать свой кабинет министров. Но, если попытка назначения провалится, парламент будет подлежать роспуску.

Далее, согласно законодательству, должны состояться досрочные выборы - и не позднее, чем в трехмесячный срок после отставки депутатского корпуса.

Однако разгорающийся политический кризис совпал с годом выборов главы государства, 23 декабря истекает мандат действующего президента Игоря Додона. Вместе с тем, 23 июля является крайним сроком отправки в отставку депутатского корпуса. Ведь действующее законодательство предусматривает, что "парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев до истечения срока полномочий президента".

Таким образом, вместе с политическим кризисом Молдове грозит также кризис институциональный.

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