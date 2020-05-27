Глава МИДЕИ обсудил с киргизским коллегой отношения между республиками

Стороны согласились с необходимостью освоения существующего потенциала кооперации в областях, представляющих взаимный интерес.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Глава МИДЕИ Олег Цуля и Министр иностранных дел Киргизстана Чингиз Айдарбеков провели телефонный разговор в среду. Стороны обсудили проведение заседания двусторонней межправительственной комиссии, сообщили в пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства.

Собеседники проанализировали текущий этап официальных взаимоотношений и освоение существующего потенциала кооперации в областях, представляющих взаимный интерес. Речь идет о расширении торгово-экономических обманов и укреплении двусторонней правовой базы.

В этом смысле стороны подтвердили взаимный интерес в организации заседания межправительственной молдавско-киргизской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Вместе с тем, главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность укрепления диалога по линии внешней политики и на уровне международных организаций.

Собеседники также обсудили усилия обоих государств на национальном уроне по предотвращению распространения пандемии коронавируса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova