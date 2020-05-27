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Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова

Глава МИДЕИ обсудил с киргизским коллегой отношения между республиками

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200527/30381703/tsulya-obsudil-s-kirgizskim-kollegoy-otnosheniya-mezhdu-respublikam.html

Стороны согласились с необходимостью освоения существующего потенциала кооперации в областях, представляющих взаимный интерес.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Глава МИДЕИ Олег Цуля и Министр иностранных дел Киргизстана Чингиз Айдарбеков провели телефонный разговор в среду. Стороны обсудили проведение заседания двусторонней межправительственной комиссии, сообщили в пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства.

Флаги государств СНГ
МПА СНГ
Что заявил глава МИДЕИ Молдовы на Совете министров иностранных дел СНГ

Собеседники проанализировали текущий этап официальных взаимоотношений и освоение существующего потенциала кооперации в областях, представляющих взаимный интерес. Речь идет о расширении торгово-экономических обманов и укреплении двусторонней правовой базы.

В этом смысле стороны подтвердили взаимный интерес в организации заседания межправительственной молдавско-киргизской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Вместе с тем, главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность укрепления диалога по линии внешней политики и на уровне международных организаций. 

Собеседники также обсудили усилия обоих государств на национальном уроне по предотвращению распространения пандемии коронавируса.

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