11:36 28 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.02
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:
Пляж в парке La Izvor.

Чебан: работы по благоустройству парка La Izvor готовы на 60%

© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове
Получить короткую ссылку
70 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200528/30394952/ceban-raboty-pro-blagoustroystvu-parka-la-izvor-gotovy-na-60-protsentov.html

Столичные власти планируют завершить проект по восстановлению кишиневского парка уже к концу июля текущего года.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Глава столичной администрации Ион Чебан рассказал в четверг о ходе работ по восстановлению кишиневского парка La Izvor. По словам примара (мэра), большая часть проекта уже выполнена.

"Работы про благоустройству парка La Izvor завершены на 60%", - сообщил градоначальник.

По его словам, к настоящему моменту на стадионе, строительство которого введется на территории пляжа в парке, уже установлены трибуны. Глава столичной администрации напомнил, что затраты на стадион, вместительностью в 1100 мест, покрыты Молдавской федерацией футбола и Международной федерацией футбола (FIFA).

"Рядом со стадионом для пляжного футбола будут обустроены площадки для различных видов спорта: мини-футбол, теннис, пляжный волейбол и детские игровые площадки" - отметил Чебан.

Вместе с тем, возле парка, на свободном участке на улице Гидигич, рядом с футбольным клубом "Буюкань", на одном гектаре земли оборудуют общественную парковку.

Также планируется восстановить пешеходные дорожки, что обеспечит связь между 4 озерами парка общей протяженностью 7,8 километра. Там будет установлено уличное освещение и скамейки. Появятся и дорожки для велосипедистов. В примэрии хотят, чтобы парк La izvor стал местом, где жители столицы будут активно заниматься спортом.

Ожидается, что проект по восстановлению парка будет завершен к концу июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Примэрия намерена существенно преобразовать столичный парк "Алунел"
Дендрарий на карантине, но не природа: какие работы проходят в парке


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Заключенные талибы во время их освобождения из тюрьмы Баграм, Афганистан.
Афганистан: сотни талибов освобождены из тюрем
Как проходит осмотр пациентов с COVID-19 на дому
Как проходит тестирование на COVID-19 на дому - видео
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться