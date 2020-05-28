COVID-19 в Молдове: всего выздоровели более четырех тысяч пациентов

Обнародована информация о состоянии пациентов, госпитализированных с COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. За последние сутки выздоровели 148 человек, а общее количество излечившихся от коронавируса пациентов составило 4 тысячи 123, сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, к настоящему моменту лабораторно подтверждены 7 тысяч 537 случаев заражения COVID-19, 952 из них зафиксированы в приднестровском регионе. Общее количество эпизодов заражения среди медперсонала достигло тысячи 545.

Вместе с тем, за последние сутки в COVID-19 центр были госпитализированы еще 53 пациента с подозрением на коронавирус. В министерстве сообщили, что к настоящему моменту 248 человек находятся в тяжелом состоянии, 16 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки, выздоровели еще 148 человек, а общее количество излечившихся достигло 4 тысяч 123.

В министерстве подтвердили еще два случая смерти от осложнений, связанных с коронавирусом. Речь идет 62-летнем жителе Кагула и 77-летнем жителе Кишинева. Оба страдали от различных хронических заболеваний. Таким образом, общее количество летальных исходов от пандемии достигло 276.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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