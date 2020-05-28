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Город Кишинев на самоизоляции

Примар Кишинева выступил с уточнением о работе рынков

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200528/30395938/primar-chisinau-vystupil-s-utochneniem-o-rabote-rynkov.html

В Кишиневе открываются рынки, но администрация и продавцы этих торговых точек должны будут строго соблюдать все санитарные меры.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. С 1 июня возобновляют свою деятельность рынки Кишинева, но работать они будут в особых условиях. Об этом заявил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Алла Токарчук
© Sputnik / Victor Iovv
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По его словам, Чрезвычайная комиссия общественного здоровья муниципия Кишинев разработала специальную инструкцию для продавцов и покупателей.

"Большинство мер при входе на рынки аналогичны тем, которые применяются в магазинах и аптеках. Это измерение температуры каждого посетителя, ношение масок, соблюдение гигиены рук и социальной дистанции в один метр", - пояснил Чебан.

Вот еще несколько обязательных правил:

  • До возобновления деятельности рынков администраторы должны обеспечить дезинфекцию рабочего оборудования, мест хранения и сбыта товаров, прилавков и всей территории.
  • Отдельные входы и выходы для покупателей.
  • Все сотрудники/продавцы должны быть обеспечены защитным снаряжением (маски, перчатки).
  • Торговые места расположат на расстоянии не менее 2 метров друг от друга;
  • В течение дня будут организовывать дезинфекцию инвентаря и рабочих поверхностей растворами на спиртовой основе с периодичностью не менее 3 часов, а также в начале и в конце каждого дня.
  • Администрация рынков должна оповестить всех экономических агентов, с которыми работает, о мерах профилактики/защиты от инфекции COVID-19.

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Помимо всего перечисленного, продавцов и покупателей будут постоянно информировать о необходимости соблюдения этих мер через местную радиостанцию, а также при помощи других информационных материалов.

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