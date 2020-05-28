Примар Кишинева выступил с уточнением о работе рынков

В Кишиневе открываются рынки, но администрация и продавцы этих торговых точек должны будут строго соблюдать все санитарные меры.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. С 1 июня возобновляют свою деятельность рынки Кишинева, но работать они будут в особых условиях. Об этом заявил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

По его словам, Чрезвычайная комиссия общественного здоровья муниципия Кишинев разработала специальную инструкцию для продавцов и покупателей.

"Большинство мер при входе на рынки аналогичны тем, которые применяются в магазинах и аптеках. Это измерение температуры каждого посетителя, ношение масок, соблюдение гигиены рук и социальной дистанции в один метр", - пояснил Чебан.

Вот еще несколько обязательных правил:

До возобновления деятельности рынков администраторы должны обеспечить дезинфекцию рабочего оборудования, мест хранения и сбыта товаров, прилавков и всей территории.

Отдельные входы и выходы для покупателей.

Все сотрудники/продавцы должны быть обеспечены защитным снаряжением (маски, перчатки).

Торговые места расположат на расстоянии не менее 2 метров друг от друга;

В течение дня будут организовывать дезинфекцию инвентаря и рабочих поверхностей растворами на спиртовой основе с периодичностью не менее 3 часов, а также в начале и в конце каждого дня.

Администрация рынков должна оповестить всех экономических агентов, с которыми работает, о мерах профилактики/защиты от инфекции COVID-19.

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Помимо всего перечисленного, продавцов и покупателей будут постоянно информировать о необходимости соблюдения этих мер через местную радиостанцию, а также при помощи других информационных материалов.

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