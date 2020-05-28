Поправки к Кодексу о выборах: предложено проводить голосование два дня подряд

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Депутат Платформы DA Василе Нэстасе зарегистрировал законопроект о внесении поправок к Кодексу о выборах, которые предусматривают изменение структуры организации парламентских и президентских выборов.
Автор нормы указывает, что по техническим причинам, не всем гражданам удается проголосовать за рубежом. Это, как правило, происходит из-за нехватки бюллетеней для голосования или нехватки времени по причине закрытия избирательных участков.
Ситуацию, считает автор законопроекта, может исправить увеличение количества избирательных бюллетеней, а также проведение выборов два дня подряд - в субботу и воскресение.
Таким образом, народный избранник предлагает дополнить Кодекс о выборах следующими пунктами:
- Парламентские и президентские выборы проходят два дня подряд - в субботу и воскресенье - в соответствии с актом о проведении выборов на всей территории страны и за границей.
- Местные выборы и референдумы проходят один день, в воскресенье, в соответствии с актом о проведении выборов.
Кроме того, Нэстасе предлагает закрепить в Кодексе норму, предусматривающую, что для избирательных участков, находящихся за границей должны быть напечатаны не менее 10 тысяч избирательных бюллетеней.
"Право граждан на голосование может быть ограниченно непредвиденными обстоятельствами, как, например, ситуация связанная с COVID-19. Для обеспечения безопасности граждан, могут быть введены определенных запреты: ограничение максимального количества избирателей на избирательном участке", - утверждает депутат.
Согласно действующему законодательству, избирательные участки, а также списки избирателей за рубежом, формируются в соответствии с информацией предоставленной Министерством иностранных дел и европейской интеграции, дипломатическими представительствами и консульствами.
Президент Молдовы Игорь Додон в рамках передачи на одном из частных телеканалов сообщил, что предложение о проведении голосования в течение двух дней должно обсуждаться после того, как КС выскажется о возможности или невозможности организации выборов президента и парламента одновременно.
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