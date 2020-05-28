Поправки к Кодексу о выборах: предложено проводить голосование два дня подряд

Парламентская оппозиция предлагает проводить выборы в главный законодательный орган страны и президентские выборы в субботу и воскресенье.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Депутат Платформы DA Василе Нэстасе зарегистрировал законопроект о внесении поправок к Кодексу о выборах, которые предусматривают изменение структуры организации парламентских и президентских выборов.

Автор нормы указывает, что по техническим причинам, не всем гражданам удается проголосовать за рубежом. Это, как правило, происходит из-за нехватки бюллетеней для голосования или нехватки времени по причине закрытия избирательных участков.

Ситуацию, считает автор законопроекта, может исправить увеличение количества избирательных бюллетеней, а также проведение выборов два дня подряд - в субботу и воскресение.

Таким образом, народный избранник предлагает дополнить Кодекс о выборах следующими пунктами:

Парламентские и президентские выборы проходят два дня подряд - в субботу и воскресенье - в соответствии с актом о проведении выборов на всей территории страны и за границей.

Местные выборы и референдумы проходят один день, в воскресенье, в соответствии с актом о проведении выборов.

Кроме того, Нэстасе предлагает закрепить в Кодексе норму, предусматривающую, что для избирательных участков, находящихся за границей должны быть напечатаны не менее 10 тысяч избирательных бюллетеней.

Вместе с тем, народный избранник, указал на актуальность законопроекта в условиях пандемии:

"Право граждан на голосование может быть ограниченно непредвиденными обстоятельствами, как, например, ситуация связанная с COVID-19. Для обеспечения безопасности граждан, могут быть введены определенных запреты: ограничение максимального количества избирателей на избирательном участке", - утверждает депутат.

Согласно действующему законодательству, избирательные участки, а также списки избирателей за рубежом, формируются в соответствии с информацией предоставленной Министерством иностранных дел и европейской интеграции, дипломатическими представительствами и консульствами.

Президент Молдовы Игорь Додон в рамках передачи на одном из частных телеканалов сообщил, что предложение о проведении голосования в течение двух дней должно обсуждаться после того, как КС выскажется о возможности или невозможности организации выборов президента и парламента одновременно.

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