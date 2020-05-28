ВСП назначил дату заседания общего собрания прокуроров

Решение о назначении даты заседания является предварительным и может измениться в зависимости от пандемической ситуации в стране.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) единогласно утвердил дату общего собрания прокуроров. Заседание запланировали на 1 июля, когда должно завершиться действие чрезвычайного положения в области здравоохранения.

"Мы обсудим условия изучения жалоб, рассмотрим вопросы избрания членов прокуроров и замещающих членов в Коллегию по отбору и перемещению прокуроров, Коллегию по оценке деятельности прокуроров и Коллегию по дисциплине и этике", - сообщила председатель ВСП Анжела Мотузок.

Вместе с тем, она подчеркнула, что окончательное решение будет утверждено в зависимости от пандемической ситуации в стране.

Последние собрание прокуроров состоялось в феврале текущего года.

К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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