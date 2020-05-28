ВСП назначил дату заседания общего собрания прокуроров

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) единогласно утвердил дату общего собрания прокуроров. Заседание запланировали на 1 июля, когда должно завершиться действие чрезвычайного положения в области здравоохранения.
"Мы обсудим условия изучения жалоб, рассмотрим вопросы избрания членов прокуроров и замещающих членов в Коллегию по отбору и перемещению прокуроров, Коллегию по оценке деятельности прокуроров и Коллегию по дисциплине и этике", - сообщила председатель ВСП Анжела Мотузок.
Вместе с тем, она подчеркнула, что окончательное решение будет утверждено в зависимости от пандемической ситуации в стране.
Последние собрание прокуроров состоялось в феврале текущего года.
К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>