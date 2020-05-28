14:36 28 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.02
  • UAH0.66
Поиск
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

ВСП назначил дату заседания общего собрания прокуроров

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
84 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200528/30398137/vsp-naznachil-datu-zasedaniya-obschego-sobraniya-prokurorov.html

Решение о назначении даты заседания является предварительным и может измениться в зависимости от пандемической ситуации в стране.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) единогласно утвердил дату общего собрания прокуроров. Заседание запланировали на 1 июля, когда должно завершиться действие чрезвычайного положения в области здравоохранения.

Здание по улице Штефан Чел Маре, 73.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишиневской прокуратуре тесно: куда переедет целое ведомство

"Мы обсудим условия изучения жалоб, рассмотрим вопросы избрания членов прокуроров и замещающих членов в Коллегию по отбору и перемещению прокуроров, Коллегию по оценке деятельности прокуроров и Коллегию по дисциплине и этике", - сообщила председатель ВСП Анжела Мотузок.

Вместе с тем, она подчеркнула, что окончательное решение будет утверждено в зависимости от пандемической ситуации в стране.

Последние собрание прокуроров состоялось в феврале текущего года.

К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Доклад прокуратуры: за 2019 год Молдова проиграла в ЕСПЧ полмиллиона евро
При чрезвычайном положении молдавская прокуратура будет работать по-другому


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Заключенные талибы во время их освобождения из тюрьмы Баграм, Афганистан.
Афганистан: сотни талибов освобождены из тюрем
Как проходит осмотр пациентов с COVID-19 на дому
Как проходит тестирование на COVID-19 на дому - видео
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться