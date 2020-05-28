Прокуратура проверяет, как оказалось у СМИ видео допроса Платона 

Видео было снято криминалистом, однако кто его передал журналистам, предстоит установить в ходе служебной проверки.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло распорядился провести служебную проверку по факту появления в СМИ съемок допроса Вячеслава Платона, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Опубликованные в СМИ видео являются частью допроса Вячеслава Платона в рамках уголовного дела DIICOT, в котором фигурирует гражданин Владимир Плахотнюк", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что допрос Платона проводился группой прокуроров в присутствии его адвокатов. Процесс снимался экспертом-криминалистом.

"Генеральный прокурор распорядился провести служебную проверку для установления всех обстоятельств публикации видеоматериалов, которая была сделана вопреки интересам следствия, а также привлечения к ответственности виновных", - заявили в прокуратуре.

Управление по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT) возбудило уголовное дело по фактам создания преступной группировки, шантажа, мошенничества и отмывания денег еще в 2017 году. Оно было инициировано на основе заявления Вячеслава Платона. Тогда румынское следствие так и не приняло решение о наделении Плахотнюка каким-либо процессуальным статусом, хоть он и фигурировал в материалах дела.

Вскоре, в феврале 2018 года DIICOT обратилась в Бухарестский трибунал с просьбой утвердить заявление о передаче уголовного дела в Молдову. Через несколько месяцев дело передали молдавским правоохранительным органам.

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