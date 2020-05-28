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Пленум Конституционного суда Молдовы.

КС аннулировал несколько норм УПК: они рождают правовую неопределенность

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200528/30400681/rozhdayut-pravovuyu-neopredelennost-ks-annuliroval-neskolko-norm-upk.html

Конституционный суд устранил противоречия, содержавшиеся в уголовном законодательстве, которые касались применения превентивных мер в отношении подсудимых.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Конституционный суд РМ признал в четверг неконституционными положения Уголовно-процессуального кодекса, которые ограничивали возможность подсудимых, помещенных под предварительный арест, на освобождение из под стражи.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Своим постановлением суд фактически аннулировал положения ст. 191 (2) и 192 (2) УПК. Нормы предусматривали, что освобождение под судебный контроль или под залог не предоставляются следующей категории подсудимых и подозреваемых: "тем, у кого есть непогашенные судимости за совершение тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления, либо имеются сведения о том, что лица могут совершить другое преступление, либо попытаются оказать воздействие на свидетелей, или уничтожить доказательства, или скрыться".

Конституционный суд указал в постановлении, что основания для помещения под судебный контроль по-разному регламентируются двумя правовыми нормами. Эта непоследовательность, в свою очередь, рождает юридические неточности, которые могут негативно отразиться на личной свободе и неприкосновенности лица.

"В отсутствие ясных критериев и условий применения превентивных мер, а также временного освобождения под судебный контроль, закон не предоставляет лицу достаточной защиты от произвольного вмешательства", - утверждают судьи.

Таким образом, КС счел, что оспоренные нормы не отвечают критериям качества закона и противоречат Конституции в части, гарантирующей права гражданам на свободу и личную неприкосновенность, и обязывающей государство обеспечить право каждого человека на знание своих прав и обязанностей.

С провозглашением суда, соответствующие нормы фактически перестали действовать. Далее парламенту предстоит привести уголовное законодательство в соответствие с постановлением суда.

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