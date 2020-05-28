КС аннулировал несколько норм УПК: они рождают правовую неопределенность

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Конституционный суд РМ признал в четверг неконституционными положения Уголовно-процессуального кодекса, которые ограничивали возможность подсудимых, помещенных под предварительный арест, на освобождение из под стражи.
Конституционный суд указал в постановлении, что основания для помещения под судебный контроль по-разному регламентируются двумя правовыми нормами. Эта непоследовательность, в свою очередь, рождает юридические неточности, которые могут негативно отразиться на личной свободе и неприкосновенности лица.
"В отсутствие ясных критериев и условий применения превентивных мер, а также временного освобождения под судебный контроль, закон не предоставляет лицу достаточной защиты от произвольного вмешательства", - утверждают судьи.
Таким образом, КС счел, что оспоренные нормы не отвечают критериям качества закона и противоречат Конституции в части, гарантирующей права гражданам на свободу и личную неприкосновенность, и обязывающей государство обеспечить право каждого человека на знание своих прав и обязанностей.
С провозглашением суда, соответствующие нормы фактически перестали действовать. Далее парламенту предстоит привести уголовное законодательство в соответствие с постановлением суда.
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