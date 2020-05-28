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Правосудие

Кишиневскую прокуратуру ожидают масштабные перемены

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200528/30401353/vsp-peresmotrel-strukturu-munitsipalnoy-prokuratury.html

В прокуратуре муниципия Кишинев появится новое подразделение, но изменение структуры не приведет к расширению прокурорского корпуса.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Высший совет прокуроров по запросу генерального прокурора Александра Стояногло изменил структуру кишиневской муниципальной прокуратуры. Решение члены ВСП приняли в четверг.

По словам генпрокурора, в связи с тем, что в Кишиневе всего один суд рассматривает уголовные дела, прокуроры территориальных отделов вынуждены ежедневно передвигаться в суд сектора Буюканы, чтобы представлять сторону обвинения. Стояногло уточнил, что это сказывается на эффективности и продуктивности работы кишиневской прокуратуры и, как следствие, приводит к затягиванию уголовных процессов. 

"Если к началу 2019 году у муниципальной прокуратуры были задолженности по 2 тысячам уголовных дел, то сегодня эта цифра практически достигла 4 тысяч", - сообщил Стояногло.   

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Таким образом, он предложил сформировать новое подразделение, которое будет представлять обвинение в суде. Штаб-квартира новой структуры будет расположена рядом с судом сектора Буюканы. Подразделение возглавит двое заместителей главы кишиневской прокуратуры. Генеральный прокурор подчеркнул, что изменение структуры не приведет к расширению прокурорского корпуса.

В итоге, за инициативу Стояногло члены Высшего совета прокуроров проголосовали единогласно. 

В 2019 году, в результате реорганизации судебной системы, пять территориальных судов Кишинева были объединены в один — суд муниципия Кишинева, который был поделен на пять территориальных офисов. Впоследствии, между офисами кишиневского суда были распределены зоны правовой специализации.

Таким образом, офис сектора Ботаника специализируется на вопросах банкротства и ликвидации, сектор Буюканы - по уголовным делам, сектор Центр - по гражданскому праву, в секторе Чеканы находятся судьи по надзору, а секторе Рышкановка - судьи специализирующиеся в административном праве.

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