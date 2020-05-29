В Молдове намерены ужесточить наказание за контрабанду

Штрафы до 15 тысяч условных единиц и длительные тюремные сроки - авторы законодательных изменений рассчитывают, что это поможет действенно бороться с контрабандой.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс Молдовы, которые касаются ужесточения наказания за контрабанду, разработан правительством Молдовы и опубликован в четверг.

Таким образом, власти намерены увеличить в десять раз штраф за контрабанду ценностей до 3 тысяч условных единиц, а срок тюремного заключения - до 5 лет. В случае с тайным перемещением через границу наркотических и иных сильнодействующих препаратов штрафы вырастут до 2 тысяч условных единиц, а максимальный срок тюремного заключения составит 7 лет.

За контрабанду вооружения злоумышленнику будет грозить штраф до 3 тысяч условных единиц или до 8 лет лишения свободы. Что касается культурных ценностей, то санкции окажутся еще более суровыми — штраф до 15 тысяч условных единиц или тюрьма на срок до 10 лет.

А вот если вышеперечисленные преступления совершены группой лиц, то сообщникам будет грозить штраф до 15 тысяч условных единиц или тюремный срок до 12 лет.

Авторы законопроекта утверждают, что контрабанда несет серьезную экономическую угрозу государству. В правительстве сообщили, что примером тому выступают многочисленные скандалы, связанные с тайным провозом через таможню этилового спирта, анаболиков и янтаря. Хотя, авторы нормы признают, что окончательно положить конец этому явлению невозможно.

"В свете этих событий, связанных с контрабандой, правоохранительные органы должны действовать еще жестче", - указано в пояснительной записке.

В итоге, авторы проекта подчеркнули, что ужесточение наказания за контрабанду является "ключевым элементом защиты фундаментальных прав и свобод граждан страны".

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