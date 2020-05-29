Как отметят в Приднестровье Международный день защиты детей

ТИРАСПОЛЬ, 29 мая – Sputnik. Даже карантин не помешает отметить в Приднестровье 1 июня Международный день защиты детей. Всего в регионе пройдет около 300 мероприятий. Однако ситуация чрезвычайного положения внесет свои коррективы в его празднование.

Так отдельные мероприятия будут организованы в онлайн-формате на платформах социальных сетей. Например, трансляции в записи праздничных концертов и тематических видеороликов при участии творческих коллективов на сайтах официальных страничек администраций городов и районов, виртуальные книжные экскурсы и выставки из фондов библиотеки музеев будут транслироваться в группах на социальных страничках.

Различные конкурсы

Как рассказали в службе по культуре и историческому наследию, в этом году в удаленной форме состоятся виртуальные мастер-классы для детей по декупажу, по декоративно-прикладному творчеству, по акварельной живописи.

Также в этом году всеми любимый конкурс рисунков на асфальте пройдет по другим правилам. В Рыбницком районе, например, фотографию рисунка, выполненного на асфальте, отправляют по электронной почте организаторам. А в Дубоссарском районе этот конкурс трансформировался в акцию для детей под названием "Рисунок на окне". Работы победителей будут публиковаться на сайтах и официальных страничках организаторов.

Администрация Каменского района и города Каменка, к примеру, объявила о проведении сразу трех конкурсов, посвященных Международному дню защиты детей. Принять участие в творческом состязании рисунков на асфальте "Наш красочный мир" могут дети в возрасте от трех до 10 лет, в конкурсе рисунков "Здравствуй, лето!" - в возрасте от трех до 14 лет, а в фотоконкурсе "Счастье – в улыбках детей!" - в возрасте от 11 до 17 лет. Конкурсные работы нужно будет успеть отправить на электронный адрес в срок до 10 июня.

Открыть музей

С традиционным праздником совпадает и восстановление ритма работы Приднестровского государственного художественного музея, находящегося в городе Бендеры. Музей ждет юных посетителей на свои бесплатные мероприятия.

В 10 часов утра 1 июня откроется выставка "Мир детства", посвященная Международному дню защиты детей, уже к 11часам детям предлагается пройти занятие в "Волшебной мастерской" под открытым небом. Единственное, что просят, - не забыть взять с собой маску.

В течение всего дня организуется показ мультфильмов, детская беспроигрышная лотерея. Ребятам расскажут историю одной картины, а также предложат написать эссе по выставке "Мирное небо", посвященной 75-летию Великой Победы.

Поход в зоопарк

А вот в Дубоссарах детям предлагают посетить местный зоопарк. На протяжении последних трех лет к 1 июня администрация организовывала бесплатное посещение зоопарка для воспитанников детских садов, учащихся начальных классов коррекционной и общеобразовательных школ, воспитанников Центра реабилитации.

"Обеспечивали и централизованную доставку детей. Однако в условиях пандемии сейчас организовать такую доставку детей в зоопарк не представляется возможным, но дети должны иметь возможность посетить зоопарк бесплатно", - отметил глава администрации Руслан Чабан.

Традиции бесплатных посещений по случаю праздника решили следовать и на сей раз. Речь идет о посещении зоопарка детьми до 18 лет в индивидуальном порядке в сопровождении родителей. При этом напоминают: родителям при себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка либо паспорт несовершеннолетнего, возраст которого от 16 до 18 лет.

В период действия чрезвычайного положения зоопарк, как и многие другие организации, приостановил свою работу на продолжительное время. Однако на днях решено было позволить ее возобновить, при условии соблюдения санитарных норм и требований. Так что акция уже запущена и будет действовать по 7 июня включительно.

Директор зоопарка Петр Бильский сообщил, что будут соблюдены все необходимые требования. Посетителей будут впускать при наличии маски, при входе намереваются проводить обработку рук антисептиком. Посетители обязаны будут соблюдать дистанцию – не менее пяти метров от каждой группы, при этом группы должны быть предельно малочисленные.

Зоопарк работает с 10.00 до 19.00.