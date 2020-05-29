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Додон: этот год показал, что школьники готовы получать знания в любых условиях

© CC0 / Pixabay / congerdesign
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200529/30411224/dodon-etot-god-pokazal-chto-shkolniki-gotovy-k-poznaniyu-v-lyuboy-situatsii.html

По словам главы государства, пандемия показала, что молдавские учителя оказались отзывчивыми, а школьники способны получать знания в любых условиях.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Президент Игорь Додон поздравил учащихся с окончанием учебного года, отметив, что оно стало важной вехой в развитии молдавской образовательной системы.

"В этом году май уходит так, как пришел – тихо и в изоляции. И хотя в этой реальности колокольчик не прозвенит на мероприятиях по случаю окончания учебного года, его звон прозвучит в душах школьников, учителей и родителей. Сегодня мы отмечаем конец 2019-2020 учебного года – важного года в наших биографиях и, в частности, в развитии образовательных систем всех стран мира", - отметил президент.

Школьник во время дистанционного обучения дома.
© Sputnik / Виталий Тимкив
Министр образования и мэр столицы поздравили школьников с "Последним звонком"
По словам главы государства, пандемия показала, что молдавские учителя оказались отзывчивыми, а школьники способны получать знания в любых условиях.

"Ситуация, в которой мы оказались из-за пандемии COVID-19, дала нам возможность понять, что учиться и учить можно и по-иному, что учителя очень отзывчивы, а школьники готовы получать знания в любых обстоятельствах; мы убедились, что умеем, можем и, главное, хотим продолжать начатое. Я призываю вас выйти из этого сложного периода с усвоенным уроком. Давайте осознаем степень ответственности каждого из нас. Давайте будем едины на нашем пути к успеху", - подчеркнул Додон.

Глава государства не сомневается, что и в этом году "наступающее лето будет летом открытий – открытий самих себя и людей по соседству, живописных мест нашей страны, мира книг и бесконечности виртуальной вселенной".

"По традиции, желаю вам, дорогие школьники и студенты страны, прекрасных и плодотворных каникул. Копите силы, впечатления и мечты", - заключил президент.     

В мае молдавское министерство образования отменило проведение торжественных линеек по случаю последнего звонка. Решение было в связи с пандемией и действием режима чрезвычайного положения в области здравоохранения.

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