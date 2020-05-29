Молдавский премьер принял участие в заседании глав правительств СНГ

Ион Кику обозначил планы правительства по инвестированию в молдавскую инфраструктуру, а также индустриализацию экономики.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Премьер Молдовы Ион Кику принял участие в заседании глав правительств стран СНГ, которое прошло в формате видеоконференции в пятницу.

Стороны обменялись мнениями об эпидемиологической ситуации, а также об экономических эффектах от ограничений при борьбе с распространением коронавируса.

"На фоне беспрецедентного кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, который отразится на всех сторонах жизни общества, мы сталкиваемся с общими вызовами, а процесс поиска решений будет значительно эффективней при взаимопонимании", - сказал глава молдавского правительства.

Кику подчеркнул, что к настоящему моменту существуют различные пути для активизации и диверсификации сотрудничества в торгово-экономической области между странами-членами СНГ. Молдавский премьер отметил, что это возможно при более широком применении Соглашения о свободной торговле в рамках Содружества.

Председатель кабмина рассказал о планах молдавского кабмина инвестировать в ближайшее время в ремонт молдавских дорог и модернизацию энергетической инфраструктуры в целях создания наиболее благоприятных условии для иностранных инвесторов, а также индустриализации молдавской экономики.

В ходе заседания главы правительств утвердили Стратегию экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года. При этом предусмотрена доработка проекта Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года с учетом ситуации в экономике государств – участников СНГ, связанной с негативными последствиями пандемии COVID-19, и рассмотрение его на очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

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