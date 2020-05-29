Минздрав: подтвержден еще 171 случай инфицирования COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Республике Молдова 7 тысяч 896.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Подтвержден еще 171 новый случай инфицирования COVID-19, из них 3 в приднестровском регионе, сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, число выявленных случаев коронавирусной инфекции выросло до 7 тысяч 896.

Всего было проведено 1203 теста, из них повторных - 175

Зарегистрированы еще 25 случаев инфицирования среди медицинских работников.

За сутки из больниц выписаны еще 155 человек. Общее число выздоровевших составило 4 тысячи 278 человек.

Отмечены еще 5 летальных исходов: 63-летняя жительница Рыбницы, 76-летний житель муниципия Кишинев, 76-летняя жительница Чадыр-Лунги, 71-летняя жительница Комрата, 63-летний житель Яловен. Все страдали различными сопутствующими заболеваниями.

Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции составило 288 человек.

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