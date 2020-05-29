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Примар Кишинева Ион Чебан.

В мэрии Кишинева выслушали ветеранов боевых действий - реакция главы города

© Sputnik / Osmatesco
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200529/30412243/stolichnyy-primar-provel-vstrechu-s-veteranami-boevykh-deystviy-.html

Ветераны боевых действий и военных конфликтов пожаловались администрации столицы на неисполнение судебных решений о предоставлении им жилья, а также и на другие проблемы.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Глава кишиневской администрации Ион Чебан провел встречу с ветеранами вооруженных конфликтов и боевых действий в пятницу. Стороны обсудили такие острые вопросы, как бесплатные медицинские услуги, предоставление жилья и ремонт памятников. 

Школьник во время дистанционного обучения дома.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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"Ветераны проинформировали меня о проблемах, с которыми они сталкиваются при взаимодействии с органами местного публичного управления. В их числе - неисполнение судебных решений о предоставлении жилья ветеранам и об изменении административных актов, которые позволили бы передать жилье этим категориям граждан, а также решение жилищно-коммунальных проблем и отношение отдельных профильных служб к проблемам, о которых сообщают граждане", - сообщил Чебан.

По словам градоначальника, также обсуждались вопросы о предоставлении бесплатных медицинских услуг, выделении нежилых помещений для нужд ветеранов, ремонте памятников, предоставлении бесплатных похорон ветеранам, имеющим заслуги, и т.д.

"Я пригласил на беседу нескольких представителей муниципалитета, ответственных за области, в которых имеются проблемы, и попросил отслеживать их и решать. Что касается предоставления жилья, то это более сложная процедура", - добавил он.

В итоге он подчеркнул, что подобные встречи с ветеранами будут проводиться регулярно для решения тех проблем ветеранов, которые входят в компетенцию местной публичной администрации.

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