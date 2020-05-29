Премьер Молдовы сообщил о смягчении ряда ограничений в стране

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. С начала июня в Молдове будут упразднены некоторые ограничения, действовавшие в период пандемии COVID-19. Об этом во время брифинга в пятницу заявил премьер Ион Кику.
С 5 июня разрешено проведение религиозных служб. Но опять же, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Власти также подтвердили свое решение о праздновании Радоницы: оно состоится 7 и 8 июня. В силе останется и решение об открытии рынков в Кишиневе и Бельцах: они откроются 1 июня.
"Но развитие пандемии очень сильно зависит от того, как в праздничные дни будут вести себя граждане, и как они станут соблюдать меры. Тут мы рассчитываем на помощь церкви", - отметил премьер.
Несмотря на ряд послаблений, в Кишиневе и Бельцах общественный транспорт не будет ходить в выходные вплоть до конца июня. Премьер подчеркнул, что в этих городах транспорт не будет ходить и 8 июня.
"Все послабления, конечно, требуют строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В случае негативного или положительного развития событий каждое из этих решений может быть пересмотрено", - заключил премьер.
К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения в связи с пандемией. Он предварительно продлится до конца июня текущего года.
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