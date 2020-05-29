Премьер Молдовы сообщил о смягчении ряда ограничений в стране

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. С начала июня в Молдове будут упразднены некоторые ограничения, действовавшие в период пандемии COVID-19. Об этом во время брифинга в пятницу заявил премьер Ион Кику.

По словам главы кабмина, с 8 июня в Молдове откроются торговые центры, но с некоторыми оговорками: развлекательные единицы и единицы общепита останутся закрытыми. Вместе с тем, власти разрешили профессиональным спортсменам проводить тренировки на открытом воздухе. Речь идет о Федерации футбола, Федерации бадминтона, Федерации каноэ, Федерации тенниса и т.д. Спортсмены смогут тренироваться только на аккредитованных спортплощадках и с учетом мер по предотвращению распространения коронавируса. Также с 1 июня Агентство государственных услуг возобновит работу в полном объеме.

С 5 июня разрешено проведение религиозных служб. Но опять же, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Власти также подтвердили свое решение о праздновании Радоницы: оно состоится 7 и 8 июня. В силе останется и решение об открытии рынков в Кишиневе и Бельцах: они откроются 1 июня.

"Но развитие пандемии очень сильно зависит от того, как в праздничные дни будут вести себя граждане, и как они станут соблюдать меры. Тут мы рассчитываем на помощь церкви", - отметил премьер.

Несмотря на ряд послаблений, в Кишиневе и Бельцах общественный транспорт не будет ходить в выходные вплоть до конца июня. Премьер подчеркнул, что в этих городах транспорт не будет ходить и 8 июня.

"Все послабления, конечно, требуют строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В случае негативного или положительного развития событий каждое из этих решений может быть пересмотрено", - заключил премьер.

К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения в связи с пандемией. Он предварительно продлится до конца июня текущего года.

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