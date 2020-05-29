Президент высказался о конституционной реформе

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Президент Игорь Додон провел в пятницу встречу с членами инициативной группы по реформе конституционной системы Молдовы.

"Провел сегодня беседу с членами Инициативной группы по конституционной реформе, куда входят бывшие председатели и судьи Конституционного суда Молдовы, практикующие юристы и ученые-правоведы", - сообщил глава государства.

Додон подчеркнул, что предложение о встрече было сделано на основании ранее опубликованного ими обращения с призывом обсудить создавшуюся в стране непростую ситуацию вокруг Конституционного суда. По итогам дискуссии он подчеркнул, что большинство гостей оказались согласны с необходимостью широкого обсуждения конституционной реформы.

По его словам, может быть два сценария развития ситуации: изменение законодательных актов, относящихся к сфере конституционной юрисдикции и получивших противоречивые толкования в угоду политическим интересам, либо внесение поправок в Основной закон страны.

"Второй вариант предполагает системный подход, поэтому является более долгосрочным и надежным, в то же время требует более сложной продолжительной работы и может быть реализован через решение парламента при наличии поддержки со стороны конституционного большинства или через конституционный референдум", - добавил он.

Стороны пришли к предварительному выводу о том, что в дискуссии могут участвовать различные политические силы и общественные организации. Однако, продолжил Додон, в непосредственный процесс реформирования должны быть вовлечены исключительно профессиональные юристы, в первую очередь конституционалисты.

В итоге, стороны договорили наиболее приемлемой формулы решения проблемы.

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