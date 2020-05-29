Где приднестровцы за пределами региона проходят лечение на бюджетные средства

В Приднестровье представили отчет о реализации программы по лечению жителей региона за его пределами.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мая – Sputnik. В 2020 году 174 приднестровца прошли лечение за пределами Приднестровья за счет бюджета региона, и большая часть из них, 146 человек, - в медучреждениях на правом берегу Днестра. Об этом рассказала и.о. главы Минздрава Приднестровья Кристина Албул.

Как рассказали в правительственной пресс-службе, на лечение приднестровцев в медучреждениях Кишинева из бюджетных средств региона в нынешнем году было выделено 5,3 млн приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях). В Российской Федерации за 2020 год прошли лечение восемь человек. На это было перечислено 700 тысяч приднестровских рублей.

По программе лечения острого коронарного синдрома помощь оказали 102 приднестровцам. Институт онкологии РМ принял 30 жителей региона, пока один человек был направлен на эндопротезирование.

Албул отметила также, что пандемия не повлияла на организацию этого процесса. Несмотря на ограничения, шло и идет направление граждан на лечение за пределами региона.

"Если бы не действие подобных государственных инструментов, то от острого коронарного синдрома могло скончаться около 30-50 человек", - пояснила она.

В 2019 году этой помощью воспользовались 412 приднестровцев, из них на лечение на правый берег было направлено 380 человек (общая сумма финансирования – 11 млн рублей), в Украину – 16 человек (около 700 тысяч рублей), в Россию – 8 человек (705 тысяч рублей).

В прошлом году список заболеваний, подлежащих лечению в других странах за счет госказны, пополнился острым коронарным синдромом. С августа и до конца года направили 149 человек с таким заболеванием. Также десятерых приднестровцев, нуждающихся в эндопротезировании, отправили в клиники соседних государств. Онкологическую помощь в истекшем году оказали 104 жителям региона.

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