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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

Возбуждено уголовное дело по факту утечки видео допроса Платона

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200529/30416209/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-fakt-publikatsii-video-doprosa-platona.html

В Генпрокуратуре сообщили, что расследование в отношении Владимира Плахотнюка носит необратимый характер и никак не зависит от утечек информации.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о разглашении данных уголовного преследования, а также о вмешательстве в осуществление уголовного преследования.   

Соответствующее решение было принято после того, как в прессе появилось видео допроса Вячеслава Платона в рамках уголовного дела, возбужденного управлением по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT), в котором фигурирует Плахотнюк.

По распоряжению Генерального прокурора Александра Стояногло, была сформирована следственная группа, которой предстоит изучить все обстоятельства утечки информации. Помимо этого, к настоящему моменту ведется служебное расследование. 

"Прокуратура продолжит прилагать все необходимые усилия в целях объективного расследования уголовных дел, касающихся банковского мошенничества", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем, в генпрокуратуре подчеркнули, что расследование в отношении Владимира Плахотнюка носит необратимый характер и никак не зависит от утечек информации.

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Прокуратура проверяет, как оказалось у СМИ видео допроса Платона 

На этой неделе, напомним, в прессе были опубликованы несколько видео допроса Вячеслава Платона. В прокуратуре сообщили, что на допросе присутствовала группа прокуроров и адвокатов осужденного, процесс снимался экспертом-криминалистом. В прокуратуре до сих пор не сообщили, кто является источником утечки.

DIICOT возбудило уголовное дело по фактам создания преступной группировки, шантажа, мошенничества и отмывания денег еще в 2017 году. Оно было инициировано на основе заявления Вячеслава Платона. Тогда румынское следствие так и не приняло решение о наделении Плахотнюка каким-либо процессуальным статусом, хоть он и фигурировал в материалах дела.

 В феврале 2018 года DIICOT обратилась в Бухарестский трибунал с просьбой утвердить заявление о передаче уголовного дела в Молдову. Через несколько месяцев дело передали молдавским правоохранительным органам.

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