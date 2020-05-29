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Координационный совет по телерадиовещанию.

КСТР оштрафовал частный телеканал на 10 тысяч леев

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200529/30416354/kstr-oshtrafoval-chastnyy-telekanal-na-10-tysyach-leev.html

Координационный совет по телерадиовещанию Молдовы присудил телеканалу TV8 максимально возможный штраф за оскорбление журналистки Елены Пахомовой. 

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik, Анна Горбан. Координационный совет по телерадиовещанию (КСТР) рассмотрел жалобу телеведущей "НТВ-Молдова" Елены Пахомовой на телеканал TV8 и авторов программы "Internetu’ Grăiește". Журналистка обвинила их в травле, дискриминационных высказываниях, а также незаконной публикации фотографий её несовершеннолетних детей.

Напомним, что в одном из недавних выпусков ведущие программы Ната Албот и Андрей Болокан высмеяли некоторые высказывания Пахомовой о главе Конституционного суда, которые она опубликовала в закрытом посте на своей странице в Фейсбуке. Также блогеры предложили пользователям найти Пахомову в социальной сети и написать ей по поводу ее "шизофренической дедукции".

Глава комиссии по СМИ и связям с общественностью в Совете гражданского общества при президенте Молдовы, Елена Пахомова
© Facebook / Елена Пахомова
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В ответ на жалобу телеведущей представитель канала TV8 Ольга Гуцуй пояснила, что программа "Internetu’ Grăiește" носит юмористический характер. По ее словам, авторы не преследовали цель дискриминации или разжигания ненависти, они высмеивали и критиковали "конкретные сообщения, а не человека". Гуцуй добавила, что фотографии с детьми Пахомовой появились в программе случайно, чего телеканал больше не допустит.

По словам представителя TV8, ведущие пригласили Пахомову высказаться в эфире следующей программы от 15 мая, но журналистка отвергла предложение. Также Гуцуй отметила, что любая информация на Фейсбуке носит публичный характер, даже если речь идет о посте, видимом только друзьям пользователя.

В свою очередь, Пахомова заявила, что не получала приглашения принять участие в программе. По ее словам, кроме прямых нападок со стороны ведущих, она подверглась высказываниям оскорбительного характера и со стороны других пользователей, которые писали ей в личные сообщения. Журналистка сослалась на то, что программа вышла в записи, и у телеканала была возможность вырезать все спорные моменты, в том числе заретушировать изображения детей.

"Это безответственность самого телеканала и плохой менеджмент", - добавила Пахомова.

В результате обсуждения члены КСТР единогласно проголосовали за присуждение телеканалу штрафа в размере 10 тысяч леев, максимально возможного за нарушение подобного рода. Решение было принято в соответствии со статьей 84 Кодекса Молдовы об аудиовизуальных медиауслугах (п. 1 и п. 5).

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