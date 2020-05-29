Имущество Плахотнюка на сумму в 33 миллиона леев арестовано

Суд арестовал 6 квартир и 4 нежилых помещения, расположенных в Молдове. Их фактическим владельцем является Владимир Плахотнюк, заявили в Генеральной прокуратуре.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Суд сектора Чеканы удовлетворил в пятницу часть требований сотрудников Антикоррупционной прокуратуры и арестовал имущество Владимира Плахотнюка на сумму в 33 миллиона леев, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры подали в суд 6 запросов об аресте имущества, которое де-факто принадлежит экс-председателю Демпартии.

Пять запросов касались ареста особняков в Швейцарии, Франции, Румынии, еще 5 автомобилей и одной яхты. Последние зарегистрированы в Швейцарии. Также гособвинители запросили арестовать еще 4 автомобиля, которые зарегистрированы в Молдове. Общая сумма имущества составляет 7,7 миллионов евро. Этотзапрос суд отклонил.

Однако инстанция удовлетворила запрос об аресте 6 квартир и 4 нежилых помещений в Молдове. Общая сумма арестованного имущества составляет 33 миллиона леев.

В прокуратуре сообщили, что список имущества был установлен Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества. В ведомстве подчеркнули, что де-юре вся собственность принадлежит третьим лицам, но правоохранителям удалось доказать, что его фактическим владельцем является Плахотнюк.

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры намерены оспорить решение первой инстанции, которая отказала в аресте швейцарского и румынского имущества Плахотнюка.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova