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Владимир Плахотнюк.

Имущество Плахотнюка на сумму в 33 миллиона леев арестовано

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200529/30416700/imuschestvo-plakhotnyuka-na-summu-v-33-milliona-leev--arestovano.html

Суд арестовал 6 квартир и 4 нежилых помещения, расположенных в Молдове. Их фактическим владельцем является Владимир Плахотнюк, заявили в Генеральной прокуратуре.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Суд сектора Чеканы удовлетворил в пятницу часть требований сотрудников Антикоррупционной прокуратуры и арестовал имущество Владимира Плахотнюка на сумму в 33 миллиона леев, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ведомстве отметили, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры подали в суд 6 запросов об аресте имущества, которое де-факто принадлежит экс-председателю Демпартии. 

Пять запросов касались ареста особняков в Швейцарии, Франции, Румынии, еще 5 автомобилей и одной яхты. Последние зарегистрированы в Швейцарии. Также гособвинители запросили арестовать еще 4 автомобиля, которые зарегистрированы в Молдове. Общая сумма имущества составляет 7,7 миллионов евро. Этотзапрос суд отклонил.

Однако инстанция удовлетворила запрос об аресте 6 квартир и 4 нежилых помещений в Молдове. Общая сумма арестованного имущества составляет 33 миллиона леев.

В прокуратуре сообщили, что список имущества был установлен Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества. В ведомстве подчеркнули, что де-юре вся собственность принадлежит третьим лицам, но правоохранителям удалось доказать, что его фактическим владельцем является Плахотнюк. 

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры намерены оспорить решение первой инстанции, которая отказала в аресте швейцарского и румынского имущества Плахотнюка.

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