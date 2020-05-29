Додон рассказал, что ждет Молдову в случае его отставки

Глава государства решительно отверг возможность своей отставки. По его словам, это может спровоцировать беспрецедентный кризис в Молдове.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. В случае отставки главы государства, Молдова может столкнуться с очередным серьезным политическим кризисом, заявил в пятницу президент страны Игорь Додон.

"Они [парламентская оппозиция] хотят добиться моей отставки. Либо через прессинг посредством этих расследований, либо поставят вопрос так: если Додон уйдет, то будут досрочные выборы", - заявил глава республики в эфире телеканала НТВ-Молдова.

Он подчеркнул, что если он сложит свой мандат, то в стране не будет ни действующего парламента, ни действующего правительства, ни президента.

"Такой ситуации у нас не было за все годы независимости. Нельзя допустить, чтобы все органы государственной власти были исполняющими обязанности", - уточнил Додон.

Он отметил, что и президентские, и парламентские выборы можно провести в один день, однако остается открытым вопрос: возможно ли распустить главный законодательный орган страны в последние полгода мандата главы государства. В этом смысле, по словам Додона, что если Конституционный суд даст положительное заключение на запрос социалистов, тогда он созовет парламентскую оппозицию по вопросу о роспуске главного законодательного органа страны.

"Если мы договоримся о том, что идем на президентские и досрочные парламентские выборы, то приступим к планированию сценария того, как мы их проведем", - сообщил Додон.

Но если Конституционный суд даст отрицательное заключение, тогда, по словам президента, прежде придется провести президентские выборы, а затем и досрочные парламентские, в случае если не будет парламентского большинства.

Два запроса в КС

К настоящему моменту в производстве Конституционного суда находятся два запроса, касающиеся роспуска парламента.

Первым в КС обратился социалист Василе Боля, который запросил суд разъяснить, возможен ли роспуск в последние полгода мандата президента и, в следствии этого, одновременное проведение досрочных выборов в главный законодательный орган страны и выборов главы государства.

Аргументируя заявление, социалист отметил, что, в соответствии с практиками Конституционного суда, запрет на роспуск парламента в последние полгода мандата главы государства действует наряду с остальными конституционными положениями в качестве механизма уравновешивания ветвей власти.

Однако при текущей политической конъюнктуре, продолжил Боля, ограничительный механизм может, напротив, сработать в качестве катализатора кризиса. По его словам, отсрочка роспуска парламента в условиях, когда отставка депутатского корпуса является очевидной, лишена всякого смысла.

"Откладывание роспуска парламента, в условиях, когда он больше не вправе формировать кабинет министров, приведет к усугублению институционального кризиса", - считает автор запроса.

Кроме социалиста, в КС обратился и депутат ПДС Серджиу Литвиненко. Народный избранник считает, что мандат избранного главы государства является элементом, который, обуславливает конституционный запрет на роспуск парламента в последние полгода мандата президента. Поэтому, он запросил Конституционный суд разъяснить, возможен ли роспуск главного законодательного органа страны в последние полгода мандата, если глава государства ушел в отставку и, как следствие, одновременное проведение досрочных президентских и парламентских выборов.

Актуальность вопроса

С недавних пор в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого политического туризма. Если за утверждение правительства Иона Кику в ноябре 2019 года проголосовали 62 депутата - демократы и социалисты, то к настоящему моменту кабинет министров пользуется поддержкой 52 народных избранников.

В случае, если оппозиционные фракции наберут в совокупности 51 мандат, а сейчас их 49, тогда они смогут отправить в отставку правительство Кику. В этих обстоятельствах им предстоит сформировать свой кабинет министров. Но, если попытка назначения провалится, парламент будет подлежать роспуску.

Далее, согласно законодательству, должны состояться досрочные выборы - и не позднее, чем в трехмесячный срок после отставки депутатского корпуса.

Однако разгорающийся политический кризис совпал с годом выборов главы государства, 23 декабря истекает мандат действующего президента Игоря Додона. Вместе с тем, 23 июня является крайним сроком отправки в отставку депутатского корпуса. Ведь действующее законодательство предусматривает, что "парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев до истечения срока полномочий президента".

Таким образом, вместе с политическим кризисом Молдове грозит также кризис институциональный.

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