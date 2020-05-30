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Днестр. Архивное фото

В Приднестровье введут постоянный запрет промышленного лова рыбы на Днестре

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200530/30408990/dnestr-promyshlennyj-lov-ryba-zapret.html

Приднестровские депутаты одобрили изменения в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

ТИРАСПОЛЬ, 30 мая – Sputnik. Запрет на промышленный лов рыбы из реки Днестр отныне будет действовать в Приднестровье постоянно. Такую законодательную инициативу приняли на заседании законодательного собрания региона.

"Мы хотим, чтобы те запреты, которые действуют в период нереста рыбы, давали результаты. Чтобы люди могли пойти к реке и на удочку, на спиннинг порыбачить, отдохнуть с семьей. И те, кто вылавливал рыбу в промышленных масштабах, не мешали обычным рыбакам просто отдохнуть с удочкой", – отметил председатель Комитета по вопросам АПК Олег Леонтьев.

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По действующему законодательству, реку Днестр и другие водоемы можно отдавать в аренду для промыслового рыболовства. В настоящее время существует запрет на такой промысел. Его действие подходит к концу в июне 2020 года.

"Наша река, во-первых, обмелела, во-вторых, сильно оскудела биологическими запасами. Нет столько рыбы, нет ее разнообразия. Поэтому мы прекрасно понимаем, что разрешать промысловое рыболовство на реке неправильно", – подчеркнул Леонтьев.

К слову, в Молдове также существует запрет на промышленное рыболовство. Однако там пока действует временное ограничение, которое продлевается через определенный период.

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