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Погодные рекорды Молдовы 30 мая

© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
В Молдове
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Тема:
Погода в Молдове (1153)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200530/30416896/pogodnye-rekordy-moldovy-30-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Самое теплое 30 мая на территории Молдовы зафиксировали во второй половине прошлого века.

Министр сельского хозяйства и регионального развития.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1969 году в этот день воздух в нашей стране прогрелся до отметки +31,6 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 30 мая выдалось в Молдове в 1957 году. Тогда термометры показали всего +5,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года. 

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Тема:
Погода в Молдове (1153)

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