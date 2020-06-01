Незаконные уличные гонки будут приравнены в Молдове к преступлению

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Правительство разработало проект поправок к Уголовному кодексу Молдовы. Изменения предусматривают криминализацию незаконных уличных гонок.
Если незаконное соревнование обернулось нанесением среднего вреда здоровью кому-либо, УК будет предусматривать наказание в виде штрафа до 700 условных единиц, работы в пользу общества (до 240 часов), тюремного срока до 3 лет и лишение прав (до 2 лет).
А на тот случай, если гонки обернутся смертью, УК предусматривает только тюремное заключение — до 7 лет лишения свободы и аннулирование водительских прав.
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Как утверждают авторы законопроекта, Молдова и европейские страны в последние время столкнулись с резким ростом популярности уличных гонок, которые представляют угрозу не только безопасности дорожного движения, но и безопасности людей:
"Они, как правило, ассоциируются с антисоциальным поведением, потреблением алкоголя и наркотических средств".
Президент Молдовы Игорь Додон попросил руководство МВД детально расследовать эту трагедию и привлечь к ответственности виновных. Он также обратился к правительству с призывом в срочном порядке усилить меры по контролю за соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима, поскольку именно превышение скорости является главной причиной дорожно-транспортных происшествий в Молдове.
"Нельзя сквозь пальцы смотреть на то, как улицы городов превращаются в гоночные трассы, а так называемые "стритрейсеры" терроризируют людей, особенно в ночное время", - подчеркнул президент.
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