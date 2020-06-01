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Тест на коронавирус

У шестерых прокуроров АП обнаружен коронавирус

© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1237)
18210
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200601/30437761/u-6-prokurorov-ap-obnaruzhen-koronavirus.html

В течение недели центральный офис Антикоррупционной прокуратуры будет работать в специальном режиме.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Врачи диагностировали у шестерых прокуроров Антикоррупционной прокуратуры (АП) COVID-19, сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сотрудник лаборатории во время тестирования проб на коронавирус
© Sputnik / Алексей Даничев
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С понедельника и до конца недели центральный офис Антикоррупционной прокуратуры будет работать в специальном режиме, удалено.

Соответствующий приказ был утвержден генеральным прокурором Александром Стояногло после того, как у шестерых сотрудников АП был диагностирован коронавирус.

Вместе с тем, согласно распоряжению генерального прокурора, все сотрудники центрального офиса должны будут пройти тест на COVID-19.

В Генпрокуратуре сообщили, что в указанный период АП будет рассматривать только срочные дела.

К настоящему моменту в стране действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Предварительно он продлится до конца июня текущего года.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1237)

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