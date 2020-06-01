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Владимир Плахотнюк.

Прокуратура требует арестовать заграничное имущество Плахотнюка

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200601/30442074/prokuratura-trebuet-arestovat-zagranichnoe-imuschestvo-plakhotnyuka.html

Антикоррупционная прокуратура намеревается наложить арест на собственность беглого олигарха Владимира Плахотнюка, которая оценивается в 7,7 миллионов евро.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура в понедельник повторно обратилась в суд с требованием наложить арест на собственность бывшего лидера Демпартии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Антикоррупционная прокуратура оспорила в вышестоящей инстанции решения суда первой инстанции, отклонившего пять запросов об аресте имущества Плахотнюка", - сообщили в ведомстве.

Речь идет о нескольких особняках в Швейцарии, Франции и Румынии, а также о пяти автомобилях и яхте, зарегистрированных в Швейцарии и еще 4 автомобилях, зарегистрированных в Молдове. Имущество оценивается в 7,7 миллионов евро.

Владимир Плахотнюк.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Имущество Плахотнюка на сумму в 33 миллиона леев арестовано
"Прокуроры предоставили достаточно доказательств, которые были письменно подтверждены Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, о том, что собственником имущества де-факто является Владимир Плахотнюк, несмотря на то, что оно записано на имена третьих лиц", -подчеркнули в прокуратуре. 

Следствие подозревает, что движимое и недвижимое имущество было приобретено за счет средств, выведенных из молдавской банковской системы. 

На прошлой неделе суд арестовал 6 квартир и 4 нежилых помещения, которые фактически принадлежат Плахотнюку. Недвижимость оценивается в 33 миллиона леев.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня 2019 года, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию.

Позже он сложил с себя обязанности председателя партии и отказался от мандата депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

Плахотнюк был заочно арестован в конце мая. Ему предъявлены обвинения в организации преступной группировки, мошенничестве, а также отмывании денег в особо крупных размерах. К настоящему моменту он предположительно находится в США. 

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