Прокуратура требует арестовать заграничное имущество Плахотнюка

Антикоррупционная прокуратура намеревается наложить арест на собственность беглого олигарха Владимира Плахотнюка, которая оценивается в 7,7 миллионов евро.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура в понедельник повторно обратилась в суд с требованием наложить арест на собственность бывшего лидера Демпартии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Антикоррупционная прокуратура оспорила в вышестоящей инстанции решения суда первой инстанции, отклонившего пять запросов об аресте имущества Плахотнюка", - сообщили в ведомстве.

Речь идет о нескольких особняках в Швейцарии, Франции и Румынии, а также о пяти автомобилях и яхте, зарегистрированных в Швейцарии и еще 4 автомобилях, зарегистрированных в Молдове. Имущество оценивается в 7,7 миллионов евро.

"Прокуроры предоставили достаточно доказательств, которые были письменно подтверждены Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, о том, что собственником имущества де-факто является Владимир Плахотнюк, несмотря на то, что оно записано на имена третьих лиц", -подчеркнули в прокуратуре.

Следствие подозревает, что движимое и недвижимое имущество было приобретено за счет средств, выведенных из молдавской банковской системы.

На прошлой неделе суд арестовал 6 квартир и 4 нежилых помещения, которые фактически принадлежат Плахотнюку. Недвижимость оценивается в 33 миллиона леев.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня 2019 года, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию.

Позже он сложил с себя обязанности председателя партии и отказался от мандата депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

Плахотнюк был заочно арестован в конце мая. Ему предъявлены обвинения в организации преступной группировки, мошенничестве, а также отмывании денег в особо крупных размерах. К настоящему моменту он предположительно находится в США.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova