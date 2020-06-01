Президент дал старт кампании по сбору средств для многодетной семьи

Глава государства принял в президентском дворце многодетного отца, который воспитывает в одиночку четырех детей.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон объявил старт кампании по сбору средств для семьи Владимира Черненко на приобретение квартиры. Об этом глава государства сообщил в понедельник в соцсетях.

"В Международный день защиты детей пригласил в президентский дворец столичную семью Черненко, в которой четверо детей растут без матери. Марина Черненко в начале 2019 года ушла из жизни в возрасте 39 лет из-за неизлечимой болезни", - сообщил Додон.

Глава государства сообщил, что оставшись в одиночестве, Владимир Черненко работает каждый день, чтобы обеспечить будущее своим детям -11-летнему Константину, 10-летней Михаэле и близнецам Илинке и Матею, которым недавно исполнилось 4 года.

"Из-за того, что у семьи нет собственного дома, Михаэла живет с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, а отец с другими детьми – с бабушкой и дедушкой по материнской линии", - добавил Додон.

Он сообщил, что самое большое желание семьи - иметь собственный дом, где они будут жить вместе. Поэтому он решил принести немного радости и надежды семье Черненко и сообщил им, о старте кампании по сбору средств на покупку дома.

"Я также подарил детям книги и игрушки, поздравил с Международным днем защиты детей, пожелал здоровья и улыбок", - отметил Додон и опубликовал банковские реквизиты, куда граждане могут перечислить средства на помощь многодетной семье.

Банковские реквизиты:

Бенефициар: Vladimir Ciornenco

BC Moldindconbank S.A.; филиал MICB Kiev

Код банка: MOLDMD2X336

Фискальный код: 2002002123709

IBAN MDL: MD92ML000002259A36237201а.

В итоге, глава государства призвал граждан, которые хотят сделать доброе дело и оказать финансовую поддержку этой семье, сделать пожертвование.

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