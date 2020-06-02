Столичные власти проведут инвентаризацию муниципальной собственности

Муниципалитет владеет большим количеством различных зданий, которые должны быть отремонтированы и сданы в аренду.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Столичные власти проверят все недвижимое имущество, которое принадлежит муниципию Кишинев, сообщил примар столицы Ион Чебан.

По словам главы столичной администрации, руководство Кишинева проведет инвентаризацию муниципальной собственности. Чебан подчеркнул, что сотрудники, которые не будут выполнять предписания примэрии будут наказаны или уволены.

"У муниципалитета очень много заброшенных зданий, которые не должны попасть в руки мошенников. Недвижимость будет отремонтирована и сдана в аренду", - сообщил Чебан.

Он рассказал, что к настоящему моменту также ведутся работы по разработке цифровой карты незаконных строек в Кишиневе. Вместе с ней, будет разработан список рекламных билбордов и деревьев, которые мешают обзору водителей. Они будут убраны.

"Мы продолжаем работать над выявлением самых опасных улиц столицы, тех, где происходит больше всего ДТП. Это список будет опубликован на сайте примрэии. На улицах, где это возможно, будут установлены светофоры или пешеходные переходы", - добавил градоначальник.

По словам примара, продолжается разработка генерального градостроительного плана, который будет оцифрован:

"Сейчас ведутся работы над зональными градостроительными планами сектора Центр и Малой Малины", - добавил градоначальник.

Также он подчеркнул, что за последнюю неделю Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных связей разработало и выдало 15 градостроительных сертификатов, 5 информационных сертификатов, 3 разрешения на строительство, а также 9 разрешений на снос.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova