Адвокаты не пришли: решение по вопросу об аресте Плахотнюка "зависло"

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Адвокаты экс-лидера ДПМ Владимира Плахотнюка оспорили решение первой инстанции заочно арестовать своего подзащитного, однако не явились на заседание Апелляционной палаты. Соответствующую информацию для Sputnik Молдова подтвердил и.о. руководителя прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Ион Каракуян.
"Сторона защиты не явилась на заседание, сославшись на состояние здоровья", - сообщил источник.
Следующее заседание судей АП назначено на вторник, 9 июня.
Бывший глава Демпартии проходит по трем статьям обвинения: мошенничество, отмывание денег и организация и управление преступной группировкой. Согласно местному законодательству, две из этих статей классифицируются как особо тяжкие, за которые можно получить до 15 лет тюрьмы.
Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня прошлого года. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.
Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.
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