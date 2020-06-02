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Владимир Плахотнюк.

Адвокаты не пришли: решение по вопросу об аресте Плахотнюка "зависло"

© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200602/30456014/zasedanie-ap-po-voprosu-ob-areste-plakhotnyuka-otlozheno.html

Бывший глава Демпартии Владимир Плахотнюк проходит по трем статьям обвинения: мошенничество, отмывание денег и организация и управление преступной группировкой.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Адвокаты экс-лидера ДПМ Владимира Плахотнюка оспорили решение первой инстанции заочно арестовать своего подзащитного, однако не явились на заседание Апелляционной палаты. Соответствующую информацию для Sputnik Молдова подтвердил и.о. руководителя прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Ион Каракуян.   

"Сторона защиты не явилась на заседание, сославшись на состояние здоровья", - сообщил источник.

Следующее заседание судей АП назначено на вторник, 9 июня.

Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Суд выдал мандат на заочный арест экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка
В конце мая кишиневский суд выдал мандат на заочный арест беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Это произошло после того, как Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил на брифинге, что бывший лидер ДПМ является одним из главных бенефициаров банковской кражи.

Бывший глава Демпартии проходит по трем статьям обвинения: мошенничество, отмывание денег и организация и управление преступной группировкой. Согласно местному законодательству, две из этих статей классифицируются как особо тяжкие, за которые можно получить до 15 лет тюрьмы.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня прошлого года. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

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