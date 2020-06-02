Новые данные Минздрава: в Молдове подтверждены еще 188 случаев COVID-19

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 8 тысяч 548 человек.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 188 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За минувшие 24 часа проведен 1421 тест, из них повторно - 328. В результате, были подтверждены 188 новых случаев заражения COVID-19. Из них 17 случаев инфицирования среди медперсонала, в том числе у 7 врачей, 5 медсестер, одного фельдшера и четверых людей из обслуживающего персонала клиник.

За последние сутки еще излечились еще 117 человек, а двое скончались.

Всего за время пандемии выздоровели 4 тысячи 738 человек, также были подтверждены 307 летальных исходов, от осложнений, связанных с коронавирусом.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом достигло 8 тысяч 548 человек, из них активных случаев заражения 3 тысячи 503.

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