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Биологическая опасность

Новые данные Минздрава: в Молдове подтверждены еще 188 случаев COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1247)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200602/30456125/novye-dannye-minzdrava-v-moldove-podtverzhdeny-esche-188-sluchaev-covid-19.html

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 8 тысяч 548 человек.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 188 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Два сотрудника Генеральной прокуратуры инфицированы COVID-19

За минувшие 24 часа проведен 1421 тест, из них повторно - 328. В результате, были подтверждены 188 новых случаев заражения COVID-19. Из них 17 случаев инфицирования среди медперсонала, в том числе у 7 врачей, 5 медсестер, одного фельдшера и четверых людей из обслуживающего персонала клиник.

За последние сутки еще излечились еще 117 человек, а двое скончались.

Всего за время пандемии выздоровели 4 тысячи 738 человек, также были подтверждены 307 летальных исходов, от осложнений, связанных с коронавирусом.  

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом достигло 8 тысяч 548 человек, из них активных случаев заражения 3 тысячи 503.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1247)

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