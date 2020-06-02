Чебан: безразличие некоторых создает проблемы для жителей столицы

Градоначальник поручил провести техническую экспертизу работ на улицах Н. Тестемицану и И. Инкулец, где обвалился асфальт и привлечь виновных к ответственности.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Глава столичной администрации Ион Чебан проинспектировал две кишиневские улицы, где несколько дней назад обрушился и просел асфальт.

"...Я осмотрел улицу И. Инкулец, где часть дороги и тротуара обрушилась из-за дождей, а также из-за ям, оставленных местными жителями возле частных домов. Ремонтные работы по этим адресам проводились год назад, а сейчас ситуация плачевная", - написал в соцсетях градоначальник.

По его словам, многие инженерные сети расположены хаотично и изношены: работы ранее выполнялись без учета многих аспектов.

Кроме того, глава столичной администрации проинспектировал улицу Н. Тестемицану, где просела часть недавно восстановленного тротуара.

"Безразличие и безответственность некоторых создает проблемы для жителей столицы и приводит к потере средств из муниципального бюджета", - добавил Чебан.

Градоначальник поручил провести техническую экспертизу работ на улицах Н. Тестемицану и И. Инкулец и привлечь виновных к ответственности. Также он распорядился в будущем до начала ремонта тротуаров и улиц столицы проводить экспертизы и получать заключения от всех структур, имеющих отношение к этим работам, и доводить дело до конца.

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