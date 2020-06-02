Стремительное падение доллара и укрепление евро: курс валют на среду

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавской национальной валюте.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 3 июня.

Продолжится падение доллара США. Он подешевеет еще на 4 бана и установится на отметке в 17.4980 лея.

А вот евро, напротив, в третий день лета подорожает на 8 банов и будет стоить 19.5425.

Украинская гривна также подешевеет, но несущественно. Она установится на отметке 0.6531.

Румынский лей укрепится по отношению к национальной валюте - до 4.0349

молдавского лея.

И российский рубль несколько подорожает и будет стоить 0.2549.

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